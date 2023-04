Nowa baza żeglarska powstanie jeszcze przed sezonem letnim w Jelitkowie. Służyć będzie dzieciom i młodzieży, sportowcom z gdańskich klubów i miłośnikom żagli.

Centrum sportów wodnych powstanie w gdańskim Jelitkowie / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Naszym celem jest odwracanie Gdańska z powrotem do morza. Istotne jest, aby młode gdańszczanki i gdańszczanie, którzy uprawiają sporty wodne, sporty związane z żeglarstwem czy wioślarstwem morskim, mieli do dyspozycji bazy treningowe z bezpośrednim dostępem do morza, nie tylko poprzez kanał czy Wisłę, ale także z łatwym dojazdem, również komunikacją publiczną - mówi Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska.

Między wejściami na plażę 74 i 75 - od strony ul. Jelitkowskiej, na sąsiadującym z plażą terenie planowana jest budowa zaplecza sanitarnego, administracyjno-szkoleniowego, magazynów na potrzeby sprzętu wodnego.

Tutaj będziemy rozwijać nasz klub, a przede wszystkim żeglarstwo i wioślarstwo. Żeglarstwo poprzez konkurencje plażowe: windsurfing cz kitesurfing i również wingfoil, który jest nowością, ale także wioślarstwo morskie, który jest nową konkurencją olimpijską. Znajdzie się więc tutaj miejsce zarówno dla sportu wyczynowego, jak i sportu powszechnego wyrażonego poprzez różne aktywności adresowane do mieszkańców miasta, Pomorza i turystów - mówi Maciej Szafran, dyrektor Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk.

Obecnie prowadzone są prace porządkowe, po nich zaplanowano prace rozbiórkowe oraz wygrodzenie terenu.