"Nie było, nie ma i nie będzie"

Na razie unijne kraje zarysowują swoje "czerwone linie" w tej kwestii. A Komisja Europejska i Szwecja tonują nastroje. Rzeczniczka KE zapewnia, ze każdy kraj będzie mógł sam wybrać między trzema opcjami: relokacją migrantów do innych krajów UE, wsparciem finansowym (obecnie KE proponuje, żeby to był ekwiwalent 22 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) a wsparciem operacyjnym (to mogą być np. dostawy wyposażenia a więc namiotów, koców, wysłanie personelu czy szkolenia).

"Nikt nie będzie zmuszał do relokacji" - podkreśla KE. Szwedzka minister ds. migracji Maria Malmer Stenergard napisała wieczorem na Twitterze: "Jak rozumiem, pojawiły się pytania dotyczące ostatniej propozycji prezydencji szwedzkiej dotyczącej rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją. Wyjaśnię: obowiązkowej relokacji nie było, nie ma i nie będzie w naszej propozycji".