"Jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula aż udusi. Uważajcie na niego" - stwierdził w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Donald Tusk / Adam Warżawa / PAP

Morawiecki podczas wiecu w Katowicach mówił o tym, co byłoby gdyby Platforma Obywatelska wróciła do władzy.

Przypomnijmy sobie tamte czasy biedy, wielkiego bezrobocia, także tutaj na Śląsku. Co obywatele robili bardzo często? Musieli kupować na zeszyt, na krechę - stwierdził.

Co Tusk ostatnio powiedział? Przecierałem oczy ze zdumienia, pewnie część państwa również to zauważyła. On mówi, że ma wielki szacunek do ludzi pracy - mówił dalej Morawiecki.

Szanowni państwo, niech ludzie pracy naprawdę zaczną się bać, bo jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy, my wszyscy ludzie pracy - robotnicy z wyprzedawanych zakładów, robotnicy wypychani na emigracje, ludzie pracy pracujący po 5-6 złotych za godzinę - muszą się zacząć bać - dodał.



Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula aż udusi. Uważajcie na niego, uważajcie na tego pytona - stwierdził Morawiecki.

Uważajcie na niego, bo to jest wielki szkodnik polskiej polityki, największe niebezpieczeństwo dla polskich rodzin - ocenił podkreślając, że za czasów Donalda Tuska bezrobocie było bardzo wysokie. Bezrobocie w czasach Tuska było takie duże, że nawet Tusk wyjechał za pracą za granicę - dodał.