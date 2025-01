Poparcie dla propozycji Trzaskowskiego wyraził już m.in. wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak podkreślił, że jego ugrupowanie złożyło już w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus tak, aby świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce.



Od 1 września 2024 r. wszystkie dzieci z Ukrainy mieszkające w Polsce są objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole, czyli rocznym przygotowaniem przedszkolnym w tzw. zerówce, obowiązkiem szkolnym w szkole podstawowej, obowiązkiem nauki w szkołach ponadpodstawowych. Rodziny z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie rodzinne 800 plus i świadczenie Dobry Start, pod warunkiem, że ich dzieci będą uczęszczać do polskiej szkoły.



Od tej zasady jest jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie są objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.