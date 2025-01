Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka ogłosiła powołanie przez Instytut Badań Edukacyjnych rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem rady będzie prowadzenie konsultacji dotyczących zmian w systemie edukacji.

Powołanie Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty / Adam Burakowski / East News

Reforma edukacji była wielokrotnie zapowiadana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwsze jej efekty - jak zapowiadają przedstawiciele resortu - zobaczymy w szkole w 2026 roku.

1 września wejdzie do klas I i IV szkół podstawowych i do przedszkoli, a rok później do szkół ponadpodstawowych - zapowiedziała wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podkreśliła z kolei podczas konferencji prasowej, że "chodzi o wielką zmianę, która potrzebna jest całemu naszemu społeczeństwu".

Dodała, że "zmiany muszą się zacząć tu i teraz - i zaczynają się tu i teraz - stąd dzisiaj Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) powołuje Radę im. Komisji Edukacji Narodowej".



Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że aby zmiana dobrze się przyjęła, musi być dobrze przygotowana, szeroko skonsultowana i akceptowana społecznie. W wypełnieniu takich założeń mają pomóc właśnie konsultacje w ramach nowo utworzonej rady. Aby nauczyciele i nauczycielki mieli pewność, że jest to nasza wspólna zmiana, bardzo potrzebna w polskiej szkole - powiedziała Nowacka.

Wicedyrektor IBE Tomasz Gajderowicz przekazał, że w skład rady wejdą m.in. nauczyciele, związki zawodowe nauczycieli i środowiska kadry kierowniczej oświaty.

Jak poinformowała Lubnauer, w styczniu rozpoczną się prekonsultacje wśród nauczycieli we wszystkich regionach. Wspólnie z kuratoriami tworzymy sieć, która pomoże Instytutowi Badań Edukacyjnych uzyskać opinie nauczycieli na temat tego, co powinno się zmienić w ich przedmiotach, jakie rzeczy są dobre i wesprą profil absolwenta, które trzeba zmienić - dodała.

Nowacka o edukacji zdrowotnej i rzeczniku praw uczniowskich

Barbara Nowacka, która była gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM , potwierdziła, że w następnym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa.

Jak mówiła, po długich rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem, z prezydentem Warszawy, kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim "podjęliśmy decyzję, że zrobimy to przedmiotem nieobowiązkowym".

Muszę ochronić polskie szkoły przed polityczną awanturą. Edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025 będzie nieobowiązkowa. Później zrobimy ewaluację - powiedziała minister edukacji narodowej.

Po roku o nowy przedmiot zostaną zapytani uczniowie i nauczyciele, a nie politycy. Być może wtedy zmienimy decyzję - dodała Barbara Nowacka.

Szefowa resortu zapowiedziała także wprowadzenie ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich, mającej na celu wsparcie uczniów w szkołach.

Docelowo chciałabym, żeby taka osoba, która będzie wspierała uczniów w ich prawach i obowiązkach, w każdej szkole była - przekazała Nowacka.

Minister poinformowała, że ustawa "jest gotowa na poziomie wypracowania w departamencie, w tej chwili wchodzi w prace wewnątrzresortowe". Zdaniem Nowackiej w ciągu miesiąca ustawa wyjdzie z resortu. Tak, by na 1 września w każdym kuratorium był wizytator, który będzie miał uprawnienia do stania po stronie praw ucznia, a z drugiej strony będzie miał uprawnienia wizytatorskie - powiedziała.