Po interwencji dziennikarzy RMF FM odwołane zostało wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Badmintona. Posłowie wybierali się na nie do Polskiego Związku Badmintona właśnie teraz, podczas obrad Sejmu. Marszałek Sejmu zaapelował też do posłów o obecność na sali podczas posiedzeń.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

Apel marszałka nie poskutkował, bo zaraz po ostatnim głosowaniu sala opustoszała tak jak zwykle.

Głównym problemem nie jest zbieranie się hobbystycznych zespołów poselskich, ale komisji sejmowych, które zwoływane są w czasie trwania obrad na sali plenarnej.

Tu już były takie próby. Żeby zrobić prace w rytmie trzytygodniowym, a więc tydzień na komisje, tydzień w regionie i tydzień na Sejmie. Tylko że to nie wyszło. To się zawaliło w trakcie. Pamiętajcie, że naszą pracę trzeba zsynchronizować z Senatem. To nie jest prosta rzecz - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Tyle że tam akurat komisje nie zbierają się w czasie obrad Senatu.

W Sejmie natomiast dziś w trakcie obrad jest ich 18, więc sala świeci pustkami mimo apelu marszałka.