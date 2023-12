"Potępiam działanie Grzegorza Brauna. Tolerancja wyznaniowa to piękny składnik tego co kocham w polskiej tradycji i tożsamości. Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu. A także ciężkiej pracy Koleżanek i Kolegów z Konfederacji. Nie można tego tolerować" - napisał z kolei Przemysław Wipler.

Nie wszyscy w Konfederacji podzielają jednak tę opinię. "Dla porządku: byłem przeciw tej uchwale" - napisał poseł Włodzimierz Skalik. Zobacz również: Grzegorz Braun ukarany. "To najwyższa kara, jaką mogliśmy zastosować" Kara dla Grzegorza Brauna Do skandalu doszło wczoraj po południu w czasie poselskich pytań po expose Donalda Tuska. Równolegle w Sejmie odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Grzegorz Braun zabrał gaśnicę, która stała w Sejmowym korytarzu, podszedł do menory chanukowej i zgasił ją. Z powodu incydentu korytarze Sejmu zostały zasnute proszkiem z gaśnicy, której użył poseł Konfederacji. Doszło do ogromnego zamieszania. Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury. Zobacz również: Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe Postępowanie prokuratury Dziś rano warszawska Prokuratura Okręgowa poinformowała, że wszczęła z urzędu postępowanie ws. zachowania Grzegorza Brauna. "Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wczorajszych wydarzeń w Sejmie RP z udziałem Posła na Sejm RP. Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy" - przekazał dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Zobacz również: Grzegorz Braun wywołał skandal w Sejmie. Jest postępowanie prokuratury REKLAMA