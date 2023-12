„Na to jest procedura, żeby odebrać posłowi Braunowi immunitet. Wszystko, co się mieści w prawie, powinno być zastosowane” – powiedział Paweł Kowal w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 pytany o to, co należy zrobić w sprawie Grzegorza Brauna, który w Sejmie gaśnicą zgasił chanukowe świece. „Ja uważam, że za dużo jest czasami nagłego uniesienia, a za mało konsekwencji po takich wydarzeniach jak wczoraj. Zresztą w poniedziałek on też opowiadał straszne rzeczy. Wtedy też straszne rzeczy opowiadał Jarosław Kaczyński (…). Za bardzo przywykliśmy, że politycy, którzy są posłami, mogą robić, co chcą w sposób absolutnie umyślny” – dodał Kowal.