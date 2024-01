PiS składa zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, dotyczące powołania prokuratorów Prokuratury Krajowej - poinformowali posłowie PiS.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar / Tomasz Gzell / PAP

O złożeniu zawiadomienia "o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara" - poinformowali szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i poseł PiS Marcin Warchoł na konferencji prasowej w Sejmie. Były Rzecznik Praw Obywatelskich powołuje wbrew obowiązującemu w Polsce prawu prokuratorów do Prokuratury Krajowej, to jest przedmiotem naszego zawiadomienia - powiedział Błaszczak.

Cytowany z kolei na koncie PiS na portalu X, Błaszczak powiedział, że były RPO "dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa". Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązki - wbrew prawu - Prokuratora Krajowego oraz powołuje także wbrew prawu prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce - ocenił polityk.



Błaszczak przypomniał też, że posłowie PiS złożyli w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.



Według ustawy Prawo o prokuraturze, "prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na stanowisko prokuratorskie powołuje Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora Krajowego".

Spór na linii prokurator generalny - Prokuratura Krajowa

W piątek MS poinformowało, że prokurator generalny Adam Bodnar powołał na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej sześcioro prokuratorów zdegradowanych w 2016 r.: prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie Annę Adamiak, prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola Andrzeja Janeckiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie Artura Kassyka, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztofa Karsznickiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Marka Jamrogowicza oraz prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marzenę Kowalską.



Do sprawy odniósł się wówczas prokurator Dariusz Barski. "Nie kierowałem do Prokuratora Generalnego wniosków o powołanie na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej sześciorga prokuratorów" - głosi oświadczenie Barskiego, podpisanego jako prokurator krajowy.



12 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że premier powierzył obowiązki Prokuratora Krajowego Jackowi Bilewiczowi. Bilewicz, jako pełniący obowiązki, zastąpił na stanowisku Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. MS oświadczyło wówczas także, że Barski "pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Resort argumentuje, że przywrócenie prokuratora Barskiego do czynnej służby 16 lutego 2022 r. zostało dokonane przez zastosowanie przepisów ustawy, które już nie obowiązywały.



Prokuratura Krajowa cały czas stoi na stanowisku, że funkcję prokuratora krajowego pełni Barski.



Do czasu nadania depeszy PAP nie udało się uzyskać komentarza Ministerstwa Sprawiedliwości.