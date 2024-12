PiS rozpoczyna tygodniowy cykl konferencji, w trakcie których podsumowany zostanie rok rządów premiera Donalda Tuska. Jak można się spodziewać, ocena partii Jarosława Kaczyńskiego nie będzie laurką, co zresztą zasygnalizował w poniedziałek sam prezes, ogłaszając: był to bardzo zły rok dla Polski.

Jarosław Kaczyński / Albert Zawada / PAP

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w poniedziałek rozpoczęcie tygodniowego cyklu konferencji, podczas których omawiane będą różne aspekty ostatniego roku rządów premiera Donalda Tuska. Tematem pierwszej konferencji była drożyzna.



Zaczynamy dzisiaj całotygodniowy cykl, w trakcie którego będziemy mówili o różnego rodzaju aspektach ostatniego roku. Aspektach, które nie skłaniają do optymizmu, bo był to bardzo zły rok dla Polski. Poziom oszustwa, z którym dzisiaj mamy do czynienia, jest na poziomie PRL - ogłosił Jarosław Kaczyński.

Pierwsza konferencja z cyklu została poświęcona tematowi drożyzny i sytuacji finansowej Polski. Zdaniem prezesa PiS, wysokie ceny wynikają ze "skrajnie nieporadnej polityki" obecnego rządu. Ta ekipa i ta formacja polityczna, która dzisiaj jest przy władzy po prostu nie potrafi rządzić - ocenił prezes.

Ale ta drożyzna jest także wynikiem przeświadczenia, które wydaje się coraz mocniej tkwi w umysłach rządzących, że jeśli się ma przewagę medialną, jeżeli można używać prokuratury, służb specjalnych, to w gruncie rzeczy można nie zważać na społeczeństwo - na jego poziom życia. Po prostu pieniędzy nie ma i nie będzie - stwierdził.

Obecny na konferencji szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jego ugrupowanie jeszcze przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Sejmu złoży poselski projekt ustawy wprowadzający "pełniejszą" tarczę energetyczną na 2025 r., której celem jest "zatrzymanie wzrostu cen" energii. Zaznaczył, że zaproponowana przez rząd tarcza energetyczna jest "bardzo niepełna" i nie obejmuje przedsiębiorców, co jest szczególnie istotne w przypadku drobnych przedsiębiorców.