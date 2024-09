​Trwają zaawansowane rozmowy w sprawie połączenia Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską - potwierdził na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Jeśli tak się stanie, to - jak mówił - wiceprezesami PiS-u zostaną Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki.

Jarosław Kaczyński / Szymon Pulcyn / PAP

Jarosław Kaczyński na czwartkowej konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w sprawie ewentualnego połączenia jego partii z Suwerenną Polską prowadzone są "zaawansowane rozmowy".

Pytany, czy w związku z ewentualnym połączeniem obu partii znajdą się w jej władzach należący do Suwerennej Polski były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz europoseł Patryk Jaki, prezes PiS odpowiedział, że wymienieni politycy "raczej uzupełnią skład (kierownictwa)".

Rzeczywiście (Ziobro i Jaki) mają uzupełnić skład, ale wiceprezesów partii - wyjaśnił. Natomiast ten zarząd, czy komitet wykonawczy, który ma być powołany, to jest inna grupa - dodał.

Komitet wykonawczy, o którym wspomniał prezes PiS, ma zostać wyłoniony na kongresie partii. Wydarzenie ma zostać zorganizowane pod koniec września.



Jarosław Kaczyński dodał, że o ile Patryk Jaki "w sensie metrykalnym odpowiada wymogom", które należałoby spełnić, by należeć do zarządu partii, który miałby być powołany po zmianie statutu, to Zbigniew Ziobro tym wymogom "już nie" odpowiada.

Jak wynika z informacji PAP, połączenie obu partii ma nastąpić bardzo szybko. Być może - według niektórych rozmówców PAP - decyzja o połączeniu może zapaść nawet przed kongresem PiS.