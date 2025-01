Europoseł PiS Adam Bielan udzielił w czwartek wyjaśnień przed komisją w Parlamencie Europejskim, która rozpatruje wniosek polskiej prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Zaproszony na wysłuchanie Michał Dworczyk nie stawił się, ale może zostać zaproszony ponownie.

Europosłowie PiS: Michał Dworczyk i Adam Bielan w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, lipiec 2024 / Leszek Szymański / PAP

Łącznie europarlament rozpatruje sześć wniosków o uchylenie immunitetu polskim europosłom.

W poniedziałek izba rozpoczęła rozpatrywania ostatniego ze złożonych wniosków - dotyczącego byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka .

Do PE o pozbawienie prawa polskich europosłów do korzystania z immunitetu zwróciła się prokuratura.

Adam Bielan przed komisją w Parlamencie Europejskim

Z kolei w czwartek komisja ds. prawnych JURI w PE przeprowadziła wysłuchanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana.

O samym spotkaniu z komisją nie mogę mówić, bo ono odbywało się in camera, więc nie mogło być rejestrowane, ale jak państwo widzicie było dość krótkie - powiedział dziennikarzom po wysłuchaniu Bielan.

Przypomniał, że sprawa dotyczy pozwu z prywatnego oskarżenia polityka Konfederacji Przemysława Wiplera. Chodzi o wypowiedź Bielana na antenie RMF FM o zaangażowaniu jego firmy FiveRand w aferę wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

To jest nic innego jak próba nękania politycznego. Wipler jest w tej sprawie niekonsekwentny, bo wypowiadał się wielokrotnie publicznie przeciwko używaniu niesławnego art. 212 (kodeksu karnego - przyp. red.) do atakowania swoich przeciwników politycznych - powiedział.

Procesu się nie obawiam, bo myślę, że będę mógł przedstawić bardzo ciekawe, interesujące dla opinii publicznej fakty dotyczące wspólników pana Wiplera i jego wspólników biznesowych w dziedzinie lobbingu i czarnego PR - powiedział Bielan.

Wysłuchanie odbywa się na drugim etapie rozpatrywania wniosku o uchylenie immunitetu. W trzecim kroku komisja JURI przygotuje sprawozdanie, w którym zaleci głosowanie "za" lub "przeciw" żądaniu uchylenia immunitetu. Ostateczną decyzję podejmie Parlament Europejski podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Michał Dworczyk nie pojawił się na posiedzeniu

Zaproszony na komisję europoseł Dworczyk nie pojawił się na posiedzeniu. Prokuratura skierowała wniosek o uchylenie mu immunitetu w związku z zarzutami o udział polityka w tzw. aferze mailowej .

Zgodnie z regulaminem PE, jeśli poseł nie stawi się na wysłuchanie, uznaje się, że zrezygnował z prawa do udzielenia wyjaśnień, chyba że zwróci się on o usprawiedliwienie nieobecności, podając powody.

Jeżeli przewodniczący komisji postanowi przyjąć wniosek o usprawiedliwienie, kieruje do europosła zaproszenie do udzielenia wyjaśnień z podaniem innego terminu. Jeżeli zainteresowany ponownie nie stawi się, komisja JURI przejdzie do kolejnego etapu, a poseł nie będzie mógł zwrócić się o usprawiedliwienie nieobecności.

Wysłuchanie w ramach procedury uchylenia immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu odbędzie się 30 stycznia przed komisją JURI w PE, natomiast Maciej Wąsik będzie mógł przed nią stanąć w lutym. Kamiński zapowiedział, że weźmie udział w posiedzeniu w przyszłym tygodniu.