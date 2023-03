"Nie wiem nic o rzekomych nagraniach. Byłyby oczywistym przestępstwem" - mówił w RMF FM Adam Bielan - europoseł i lider Partii Republikańskiej, odnosząc się do afery wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. "Grupa cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBR-u - na dwa moim zdaniem bardzo mocno podejrzane wnioski - grube miliony. Były dyrektor NCBR-u im to uniemożliwił. Od blisko 2 miesięcy mamy do czynienia z kampanią oczerniania tej osoby, która uniemożliwia ten w mojej ocenie mocny przekręt" - tłumaczył.

Wideo youtube Dyrekcja NCBR-u zrobiła wszystko, żeby pieniądze dla dwóch podejrzanych wniosków nie wypłynęły. Ludzie, którzy zastopowali te wnioski, muszą się tłumaczyć - mówił w RMF FM Adam Bielan. Dodał, że jego zdaniem kluczowa dla zrozumienia tego, co działo się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest działalność firmy FiveRand, zwanej "rzeźnikami z Nowogrodzkiej". Kierują nią były poseł Przemysław Wipler i były dziennikarz Michał Krzymowski. Według lidera Partii Republikańskiej, są oni znani z czarnego PR-u i lobbingu. Oni mają bardzo bogate portfolio. Z jednej strony uczestniczą w tzw. wojnach tytoniowych po stronie jednego z koncernów, z drugiej strony byli bardzo aktywni w blokowaniu ustawy o notariacie, ich klientem jest poważna firma działająca na rynku pocztowym - wyliczał Bielan. W tej sprawie są połączeni ze wszystkimi aktorami, którzy się wyświetlają w tej aferze. Od kilku tygodni poprzez znajomych dziennikarzy rozpowszechniają w dużej mierze fałszywe informacje, które mają moim zdaniem skłonić ministerstwo funduszy do przepchnięcia środków dla dwóch podejrzanych firm - dodał. Bielan przekonywał, że nie ma nic wspólnego z aferą wokół NCBR-u. Ktoś próbuje mnie zaatakować, ale przede wszystkim chce zaatakować osoby, które powstrzymały wypływ pieniędzy - mówił gość Krzysztofa Ziemca. Zapewniał też, że nie wie nic o akcji "czarny węgiel", która miałaby posłużyć Partii Republikańskiej do finansowego zabezpieczenia się na wypadek przegranych wyborów. Bielan odniósł się też do zarzutów, że przepychał Karola Kucha na stanowisko szefa NCBR-u mimo faktu, że nie miał on niezbędnych kwalifikacji. Nie miałem żadnych kompetencji, żeby kogokolwiek przepchnąć na stanowisko szefa NCBR-u. Pełniącego obowiązki szefa NCBR-u powołuje minister funduszy i polityki regionalnej. Ja nim nie jestem - odpowiedział. Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o kulisy dymisji Jacka Żalka, który odszedł ze stanowiska wiceszefa resortu funduszy i polityki regionalnej. Lider Partii Republikańskiej mówił, że nie naciskał na niego w tej sprawie, ale nie wie, czy mógł to robić lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Nie byłem świadkiem takiej rozmowy - stwierdził Bielan. Zobacz również: Komorowski: Takich obrońców jak PiS to ja bym Janowi Pawłowi II nie życzył

Afera w NCBR. Woś: W Zjednoczonej Prawicy nie ma taryfy ulgowej dla nikogo

Kazik Staszewski: Mój bunt jest wybiórczy

Sadowy: Ludzie rano się nie obudzili. Rakiety uderzały w budynki Opracowanie: Maciej Nycz