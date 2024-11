Według Kancelarii Prezydenta RP deklarowanym celem ustawy jest "urealnienie" stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych.

W myśl uchwalonych przepisów stawki te mają wynosić:

na papierosy – 476,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej;

na tytoń do palenia – 412,58 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej;

na cygara i cygaretki – 903,90 zł za każdy kilogram.

"W celu umożliwienia przedsiębiorcom odpowiedniego przygotowania do zmian przyjęto, że stawki z 2024 r. będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r., a stawki w nowej wysokości w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r." - poinformowano w komunikacie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Ile będą kosztować papierosy?

Od marca przyszłego roku palenie stanie się więc naprawdę drogim nałogiem, bo jedna paczka papierosów będzie kosztowała już ponad 20 złotych.

Ustawa zakłada, że rok później - ze względu na kolejną podwyżkę akcyzy - za papierosy zapłacimy niemal 24 złote, a dwa lata później prawie 27 zł.

Ceny papierosów w Polsce mają być podobne do tych w UE

Nowe stawki akcyzy mają przede wszystkim ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych i ich substytutów, szczególnie przez osoby nieletnie.

Rząd w ten sposób chce - po pierwsze - zbliżyć polskie ceny tytoniu do tych zachodnich, a po drugie chce zebrać pieniądze na przykład na łatanie dziur w budżecie, finansowanie odbudowy popowodziowej i obronność.

Według danych Komisji Europejskiej dotychczasowe ceny papierosów w Polsce należą do jednych z najniższych w UE.