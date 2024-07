Od początku mojego urzędowania, od grudnia dokonuję systematycznie zmian kadrowych w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza na stanowiskach prezesów sądów - powiedział Bodnar, odnosząc się do tych odwołań.

Jak dodał "za każdym razem zwracam się do kolegium sądu o wyrażenie zgody na odwołanie prezesów danego sądu".

Jeżeli taka zgoda jest uzyskana, to następnie wysyłam pismo do danego zgromadzenia ogólnego sędziów, aby wskazało kandydatów na przyszłych prezesów tego sądów - zaznaczył.

Procedury wokół kwestii odwołań oraz związanych z nimi zawieszeń w obowiązkach prezesów i wiceprezesów stołecznych sądów toczyły się od połowy czerwca i wywoływały kontrowersje. "Nie można zgodzić się na działania, które naruszają w sposób oczywisty i rażący reguły praworządności, konstytucyjnej zasady podziału władzy oraz niezależności sądów" - głosiło wtorkowe oświadczenia wydane przez dotychczasowe kierownictwo warszawskich sądów i upowszechnione m.in. przez Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, w którego zarządzie jest były wiceszef MS Łukasz Piebiak.

Dlaczego posypały się dymisje?

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przesłanką odwołania prezesów i wiceprezesów tych sądów było pominięcie udziału samorządu tworzonego przez ogół sędziów tych sądów w ich wyborze na stanowiska prezesów i wiceprezesów.

Ponadto, w odniesieniu do prezesów i wiceprezesów SO podano, że kolejną przesłanką był apel podpisany przez 129 sędziów o odwołanie kierownictwa tego sądu. Resort podał, że w treści apelu podniesiono, że "prezes SO nie respektowała orzeczeń sądowych dotyczących przywracania do orzekania zawieszonych sędziów, a sam Sąd Okręgowy w Warszawie jest nieudolnie zarządzany". "Obecne kierownictwo sądu nie reprezentuje sędziów orzekających w tym sądzie ani nie zapewnia konstytucyjnych standardów w tym zakresie" - relacjonowało MS treść apelu.

MS uzasadnił odwołania także faktem podpisania przez te osoby listu poparcia sędziów kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa, która - jak zaznaczyło MS - jest nieprawidłowo ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 roku.

Jeszcze inną przesłanką był udział części odwołanych osób w procedurze konkursowej przed KRS - przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której po wyroku TSUE "co najmniej od 19 listopada 2019 r. wśród sędziów było powszechnie wiadome, że Rada ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r., nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej".