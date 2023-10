Ważne zmiany w przepisach dla seniorów oraz ciąg dalszy negocjacji w sprawie utworzenia nowego rządu mogą zdominować nowy, nietypowy tydzień w polityce - tak przewiduje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na konferencji prasowej / Paweł Supernak / PAP

Na poniedziałek zaplanowane są kolejne rozmowy liderów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi w sprawie kształtu nowego rządu i podziału stanowisk w parlamencie.

W mijającym tygodniu od liderów tych trzech ugrupowań można było usłyszeć, że na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą potwierdzili, że uważają, iż szef PO Donald Tusk powinien dostać nominację do tworzenia nowego rządu. Politycy podkreślali też, że czekają na szybką decyzję prezydenta w sprawie nowego rządu.

Polityka zejdzie jednak na dalszy plan w połowie tygodnia. W środę 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych i wyjazdy na groby bliskich.

Formalnie rusza "Wsparcie sąsiedzkie" dla seniorów

Początek listopada oznacza też ważne zmiany w przepisach, między innymi właśnie dla seniorów. W środę formalnie ruszy tak zwane wsparcie sąsiedzkie dla osób, które skończyły 65. lat i są samotne. W takiej sytuacji właśnie sąsiedzi będą mogli pomagać na przykład w zrobieniu zakupów, porządkach czy po prostu dotrzymać im towarzystwa. Będą mogli dostać też za to wynagrodzenie. Umowę z sąsiadem podpisze na przykład urząd gminy.

Są też określone warunki, które musi spełniać osoba udzielająca pomocy. Powinna być pełnoletnia i nie należeć do rodziny podopiecznego. Ma mieszkać w okolicy i złożyć oświadczenie o "zdolnościach psychofizycznych" do świadczenia usług. Musi też przejść szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Co najważniejsze — taka osoba powinna zostać zaakceptowana przez seniora, któremu ma zamiar pomagać.

Nie wiadomo, ile dokładnie ma wynieść wynagrodzenie dla osób pomagających. Będzie to zależało od uchwał w konkretnych gminach.

Sprawdź, czy twój urząd będzie otwarty

Poza tym w nowym tygodniu warto dokładnie zaplanować, kiedy chcemy załatwić sprawy urzędowe. Część instytucji, na przykład urzędy wojewódzkie, nie będą pracowały w czwartek 2 listopada, bo tego dnia pracownicy będą odbierać wolne za Święto Niepodległości. 11 listopada w tym roku wypada w sobotę.