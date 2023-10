18:22

Wsparcie Holandii dla Ukrainy w zakresie sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej będzie wieloletnie - oświadczył w sobotę rzecznik premiera Marka Ruttego, informując o rozmowach na Malcie holenderskiego doradcy ds. bezpieczeństwa z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy.

Rzecznik powiedział, że oba kraje zobowiązały się do kontynuowania rozmów na temat wieloletniego wsparcia i obecne były "bardzo dobre". Podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie Holandia przyłączyła się do inicjatywy G7, mającej na celu zapewnienie Ukrainie długoterminowego wsparcia, także po wojnie, w drodze gwarancji bezpieczeństwa. W sumie do tej inicjatywy dołączyło 30 krajów i organizacji.

17:06

Na rozpoczętej w sobotę dwudniowej konferencji z udziałem 65 krajów omawiany jest plan oparty na "formule pokojowej" prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rosja nie została zaproszona, Chiny tym razem odmówiły udziału.

16:20

Na Ukrainę dotarły pierwsze partie niemieckiego "pakietu zimowego". Pomoc wojskowa obejmuje dostawę m.in. systemów obrony przeciwlotniczej, zestawów radarowych, dronów oraz amunicji.