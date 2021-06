Rozpoczęliśmy już wakacje, jednak w polityce wakacji jeszcze nie ma. Kolejne podejście do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, zapowiadane wzmocnienie Koalicji Polskiej oraz kolejna tura polsko-czeskich negocjacji w sprawie spornej kopalni w Turowie - to polityczne wydarzenia, jakich możemy się spodziewać w nadchodzącym tygodniu.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie 24 czerwca / Paweł Supernak / PAP

Do piątku 2 lipca zgłaszać kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich - taki termin wyznaczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Parlament już pięciokrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara - na razie nieskutecznie. Wiadomo, że partie opozycyjne znowu zgłoszą prof. Wiącka. Nie wiadomo natomiast, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości oraz jak zagłosuje w tej sprawie Porozumienie.

Jarosław Gowin, który dziś został wybrany prezesem partii na kolejną kadencję , będzie także w nadchodzących dniach negocjował założenia Polskiego Ładu. Już zapowiedział brak zgody na jakiekolwiek radykalne podnoszenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Także w nadchodzącym tygodniu Ireneusz Raś ogłosi swoją inicjatywę. Jak informuje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, ma ona wzmocnić Koalicję Polską.