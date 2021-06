"Polska potrzebuje zjednoczenia, Polska potrzebuje wspólnoty, a nie folwarku politycznego. Potrzebuje jedności, poświęcenia, a nie kumoterstwa" – mówił lider Porozumienia Jarosław Gowin na kongresie partii w Warszawie. "Potrzebuje odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia. Taką wspólnotę wartości i wspólnotę ludzi, którzy konsekwentnie stoją za tymi wartościami, widzę na tej sali. Jestem dumny, że mogę być liderem takiej partii" - podkreślał. "To moja dymisja i niezłomność większości naszych parlamentarzystów (...) uratowały autorytet państwa przed kryzysem, w jakim nieuchronnie byśmy się znaleźli na skutek źle przygotowanych wyborów korespondencyjnych" - wspominał wicepremier.

Jarosław Gowin podczas wystąpienia dziękował działaczom za obecność oraz za współpracę w ciągu ostatnich czterech lat.

Jestem głęboko przekonany, że Polska potrzebuje partii centroprawicowej, prawdziwie patriotycznej, a zarazem partii konsekwentnie progospodarczej, prosamorządowej i proeuropejskiej. Partii, dla której służba Polakom i państwu jest nieporównanie ważniejsza, niż jakiekolwiek indywidualne interesy jednostek - mówił.

Wicepremier zawracał też uwagę, że odkąd 4 lata temu powstało Porozumienie, politycy ugrupowania wzięli odpowiedzialność za wiele kluczowych obszarów państwa, zwłaszcza za gospodarkę. W tym kontekście ocenił, że sukces gospodarczy ostatnich lat to efekt ciężkiej pracy milionów Polaków, a także przedsiębiorców. Zaznaczył, że skala tego sukcesu nie byłaby tak duża, gdyby nie przemyślane i mądre wsparcie ze strony państwa. Wsparcie przygotowane przez ministrów Porozumienia - zwrócił uwagę.

Gowin przekonywał, że to właśnie Porozumienie ma najlepszy program gospodarczy dla Polski. Wskazywał też, że dziełem Porozumienia jest reforma polskich uczelni i instytutów naukowych. Przypomniał o przygotowaniu ustawy o innowacyjności oraz innych rozwiązaniach "budujących pomost między nauką a nowoczesną gospodarką".

Gowin: Są takie sprawy i wartości, w których Porozumienie na kompromisy nie pójdzie

Jarosław Gowin / Wojciech Olkuśnik / PAP

Od 6 lat rządzimy Polską w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy - podkreślił w swoim wystąpieniu Gowin. Te rządy przyniosły naszej ojczyźnie wiele dobrego, opowiadamy się za ich kontynuacją. Oczywiście rządy koalicyjne wymagają od wszystkich partnerów gotowości do kompromisu - mówił.

Lider Porozumienia zaznaczył, że dojrzałość polityczna wymaga umiejętności zawierania kompromisu, ale też jasnego wyznaczania jego granicy. Są takie sprawy i takie wartości, w których Porozumienie na żadne kompromisy nie pójdzie - oświadczył.

To moja dymisja i niezłomność większości naszych parlamentarzystów (...) uratowały autorytet państwa przed kryzysem, w jakim nieuchronnie byśmy się znaleźli na skutek źle przygotowanych wyborów korespondencyjnych - stwierdził Gowin. Jego zdaniem, to jego wizyta w Brukseli i seria negocjacji z komisarzami unijnymi "utorowała drogę kompromisu i znalezienia rozwiązań, które zapobiegły czemuś, co byłoby bardzo złe dla Polski i dla Europy - zawetowaniu budżetu unijnego".

Gowin zaznaczył, że wszelkie nowe rozwiązania podatkowe muszą być sprawiedliwe i nie mogą uderzać w ważną grupę społeczną, jaką jest klasa średnia, która - jego zdaniem - w każdym społeczeństwie jest motorem rozwoju.

W interesie nie tylko klasy średniej, ale dla dobra całej Polski będziemy konsekwentnie dążyć do przyjęcia rozwiązań podatkowych, które są sprawiedliwe i prorozwojowe. Nie będzie zgody Porozumienia na jakiekolwiek radykalne podnoszenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest polska racja stanu - oświadczył lider Porozumienia.

Gowin wybrany prezesem na kolejną kadencję





Jarosław Gowin został wybrany prezesem Porozumienia na kolejną kadencję. Głosowało na niego 289 delegatów, trzech było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu - podała rzeczniczka partii Magdalena Sroka.