"Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest stabilny" - przekazał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Wójcik. Poseł Suwerennej Polski podkreślił, że na razie były minister sprawiedliwości wyłączył się z życia politycznego. "Walczy o życie, o zdrowie" - mówił Wójcik.

Zbigniew Ziobro, zdj. z marca 2024 r. / Rafał Guz / PAP

Zbigniew Ziobro wyłączył się z życia politycznego, walczy o życie, o zdrowie. Mam nadzieję, że wróci do polskiej polityki, że szybko do niej wróci - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Wójcik. Czekamy na wyniki obrazowe, które będą w październiku, jak przebiegał proces leczenia - dodał poseł Suwerennej Polski.

Wójcik podkreślił, że stan zdrowia Ziobry jest stabilny, przechodzi rehabilitację. Nasz gość przyznał, że rozmawiał ostatnio ze Zbigniewem Ziobrą. Jest bardzo zdeterminowany, żeby wrócić do polskiej polityki, bo to, co się dzieje w tej chwili, to czegoś takiego nie przechodziliśmy od wielu lat - stwierdził Wójcik.

Zdaniem Wójcika, Zbigniew Ziobro nie wzbrania się przed stanięciem przed komisją śledczą. Jeżeli stan zdrowia pozwoli na to, to stanie przed komisją śledczą, podzieli się swoją wiedzą, obnażając różne nieprawdy, które wychodzą z ust naszych oponentów - zapewnił poseł.

Opinia o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry do 20 września

W ubiegłym tygodniu rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że biegły lekarz, powołany przez PK na wniosek komisji ds. Pegasusa, oceni, czy Zbigniew Ziobro ze względu na stan zdrowia może zeznawać przed komisją śledczą. Biegły ma wydać opinię do 20 września.

Ziobro był już wzywany, by zeznawać przed komisją, jednak usprawiedliwiał wówczas swoją nieobecność na przesłuchaniu.

Były szef MS zmaga się z chorobą nowotworową i skutecznie usprawiedliwił swą nieobecność, przekazując wtedy zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Komisja ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, b. wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.