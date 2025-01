478 mln zł - taką kwotą Ministerstwo Aktywów Państwowych dokapitalizowało Polską Grupę Zbrojeniową, która jest odpowiedzialna za programy modernizacji zdolności obronnych Polski - poinformowała "Rzeczpospolita".

Zdj. poglądowe / Pawel Wodzynski / East News

PGZ otrzymała kolejne 0,5 mld zł

Jak dowiedziała się "Rz", z końcem grudnia resort wysłał pierwszy przelew z doinwestowaniem konsorcjum zbrojeniowego. "Urzędnicy resortu, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że są to środki powiązane z konkretnymi działaniami i biznesplanami, z których firmy mają się w odpowiednim czasie z PGZ rozliczyć" - czytamy.

"Pieniądze popłyną do PCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (261 mln zł), Wojskowych Zakładów Elektronicznych SA w Zielonce (67,59 mln zł) oraz Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA w Zegrzu (150,08 mln zł). W informacji o przesłaniu pierwszej transzy z obiecanych przed kilkoma miesiącami 4 mld zł nie byłoby nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że dotychczasowe losy inwestycji w możliwości zbrojeniówki nie napawały optymizmem" - pisze gazeta.

Które inwestycje "kuleją"?

"Rz" wskazała też "kulejące inwestycje" w tym obszarze. To tzw. projekt 400 zmierzający do odtworzenia zdolności do produkcji prochu w fabryce w Pionkach, a także projekt budowy drugiej linii do budowy armatohaubic Krab.

"Podobnie jest ze wsparciem dla programu 'Narew'. Podjęta w 2024 r. decyzja o wsparciu programu kwotą 4 mld zł dotychczas była raczej traktowana zgodnie z zasadą 'pożyjemy, zobaczymy'" - dodała gazeta.

Program "Narew" nabierze tempa

Pytany przez "Rz" o "Narew" gen. Michał Marciniak, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, powiedział, że cieszy się, że ten proces ruszył, bo - jak zaznaczył - "za chwilę realizacja programu 'Narew' wejdzie w krytyczną fazę i nastąpi transfer technologii od partnerów z Wielkiej Brytanii".

"Narew" - jak przypomniała "Rz" - to największy i najbardziej złożony program modernizacyjny w historii Sił Zbrojnych RP o szacunkowej wartości sięgającej kilkudziesięciu miliardów złotych. "W sumie na wszystkie warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (także programy 'Wisła' i 'Pilica Plus') do początku kolejnej dekady mamy wydać ok. 250 mld zł" - podsumowała gazeta.