"Jestem ścigany i chcą mnie wsadzić do więzienia za to, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że zostało przekazane legalne dofinansowanie dla CBA" - mówił przed wejściem do prokuratury były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Polityk Suwerennej Polski i poseł klubu PiS stawił się w Prokuraturze Krajowej w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Michał Woś w siedzibie Prokuratury Krajowej / Tomasz Gzell / PAP Prokuratura chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty, dotyczące przekazania z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup oprogramowania szpiegującego Pegasus. Michał Woś podkreślił na briefingu prasowym przed Prokuraturą Krajową, że jest ścigany i - jak mówił - chcą go wsadzić do więzienia na 10 lat za to, że "państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, że zostało przekazane legalne dofinansowanie dla CBA". Wpłynął wniosek z CBA, on został w odpowiedniej procedurze przeprowadzony i zostało udzielone dofinansowanie - podkreślił Woś. Wskazał na art. 43 ustawy regulującej Fundusz Sprawiedliwości. Tam jest wprost wskazane, że środki Funduszu - i to dokładnie cytuję - są przeznaczane na działania związane, finansowanie wręcz działań jednostek sektora finansów publicznych, a taką jest CBA, na ich zadania ustawowe związane z wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości - zaznaczył. Jak państwo widzą, stawiam się, nie będę mdlał na widok prokuratora jak pan Roman Giertych. Jeżeli szukacie kogoś, kto się obawia, czy unika, popatrzcie na pana Giertycha, 21 terminów, ponad 100 wezwań, tylko pięć w tym roku, w końcu łaskawie się stawił i złożył wniosek o umorzenie tego postępowania, ja podobny wniosek złożę - zapowiedział Woś. Woś o "gumisiach z prokuratury" Michał Woś już w Porannej rozmowie w RMF FM tuż po godz. 8 zapewniał, że dziś pojawi się w prokuraturze . W końcu gumisie z prokuratury - tak ich nazywam - doczytali kodeks postępowania karego i wiedzą, jak prawidłowo wyznaczać terminy - mówił. Pierwsze wezwanie wysłali mnie po terminie, drugie w ogóle do mnie nie dotarło, nie wysłali wcale. Publicznie mówili, że ścigają mnie policją. Korneluk (prokurator krajowy Dariusz Korneluk - przyp. red.) chodził i mówił, że ściga mnie policją. Jako poseł na Sejm byłem w Warszawie na posiedzeniu Sejmu, a Korneluk w tym czasie wysłał mi policję do domu i nękał moją żonę i rodzinę - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Woś. W końcu trzecie wezwanie odebrałem i mówiłem, że się stawię. Oczywiście, że się stawię - deklarował gość Tomasza Terlikowskiego. Zobacz również: Woś: Jaki byłby świetnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta

Jest list gończy za Michałem Kuczmierowskim

Wulgarna piosenka podczas Campusu Polska. Komentarz Nitrasa

Halicki: Liczymy na jednego wspólnego kandydata koalicji na prezydenta