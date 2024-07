Emmanuel Macron zwołuje sztab i opracowuje strategię na drugą turę wyborów. Francuskie partie polityczne formują koalicję, by stworzyć przeciwwagę dla Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i Jordana Bardelli. Tymczasem społeczeństwo nad Sekwaną jest wyraźnie podzielone. Jedni zwracają uwagę na "smutny fakt", że wygrali radykałowie, inni, że Francja od dawna potrzebowała zmian.

Emmanuel Macron / JEREMY AUDOUARD/AFP / East News

Celem koalicji pod przywództwem obozu Macrona, będzie zdetronizowanie skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, które w niedzielnych wyborach osiągnęło historyczny wynik, zdobywając 33 proc. głosów. Za ZN uplasowały się blok lewicowy (28 proc.), a partia prezydenta zajęła ostatnie miejsce na podium z 22 proc. poparcia.

Wynik wyborów uznano jednogłośnie za katastrofalną porażkę Emmanuela Macrona, który zaordynował przedterminowe głosowanie w czerwcu, gdy jego obóz polityczny został rozgromiony w eurowyborach.

Teraz politycy francuscy podnieśli larum, biją w dzwony i próbują ratować sytuację. To, czy skrajnie prawicowe i uznawane za antyunijne Zjednoczenie Narodowe będzie w stanie utworzyć rząd, zależy w dużej mierze od tego, czy pozostałe partie zdołają stworzyć efektywną koalicję. Jak donosi agencja Reutera, strategia jest prosta - chodzi o ponadpartyjny sojusz wokół najwyżej notowanych kandydatów w setkach okręgów wyborczych w całej Francji.

Dziś Emmanuel Macron zwołuje w sprawie tej strategii spotkanie z doradcami w Pałacu Elizejskim.

Przywódcy lewicowego Nowego Frontu Ludowego i obozu Macrona zapowiedzieli, że wycofają swoich przedstawicieli w okręgach, w których sojusznik miałby większe szanse na pokonanie polityka ZN w drugiej turze wyborów.

Sojusz w stanie niepewności

Do końca nie było jasne, czy do koalicji przeciwko ZN dołączy Francja Nieujarzmiona (LFI). To skrajnie lewicowa partia rządzona przez Jeana-Luca Mélenchona - polityka wywołującego duże podziały we Francji. Pomysły Mélenchona wzbudzają mieszankę zdumienia i przerażenia, zwłaszcza wśród wyborców o centrowych poglądach. Lewicowy polityk odwołuje się często do retoryki wojny klas, domaga się renegocjacji statusu Francji w Unii Europejskiej i wielbi latynoamerykańskich radykałów.

Urzędujący minister finansów Bruno Le Maire, sojusznik partii Macrona, wykluczył możliwość odezwy do wyborców o poparcie kandydata LFI. LFI jest zagrożeniem dla narodu - powiedział w radiu France Inter.

Te słowa z kolei rozwścieczyły członków Partii Zielonych, która przynależy do szerszego lewicowego sojuszu. Marine Tondelier przekazała, że jest "absolutnie zszokowana" wypowiedzią ministra nazwała ją "tchórzliwą i dyskryminującą".

Front republikański przeciwko ZN. Czy sukces w ogóle jest możliwy?

Jak informuje Reuters, analitycy mają wątpliwości, czy tzw. "front republikański" ma szansę odnieść sukces przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu. Społeczeństwo jest zmęczone rządami obozu Macrona i obywatele niekoniecznie posłuchają liderów politycznych, którzy apelują o oddanie w drugiej turze głosu przeciwko partii Le Pen.

Dziś, do niedawna znajdująca się na marginesie, skrajna prawica ma szansę na historyczny i spektakularny sukces. Zwłaszcza, że w okresie przedwyborczym liderzy ZN zrobili wszystko, by pozbyć się łatki polityków o poglądach ksenofobicznych i jednoznacznie antyunijnych oraz antynatowskich. Ta strategia zadziałała, a Le Pen i Bardella przeciągnęli na swoją stronę całe rzesze wyborców Macrona, którego politykę określa się, jako oderwaną od codziennych trosk zwykłych Francuzów.

Po głosowaniu - w ramach politycznego manewru wyborczego - premier Gabriel Attal zawiesił plany reformy systemu bezrobocia, które redukowały zasiłki dla bezrobotnych, co w teorii ma udobruchać lewicowy elektorat.

Gra idzie o wszystko. Zjednoczenie Narodowe zaapelowało do centroprawicowej Partii Republikańskiej, do wycofania swoich kandydatów z okręgów, gdzie szansę na zwycięstwo mają politycy związani z partią Bardelli. Jednoznacznej odpowiedzi na wezwanie nie ma.