Jak dodał, spełnione zostaną obiecane 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli, ale również 20-procentowe podwyżki w sferze usług publicznych od nowego roku.

Jako minister obrony narodowej chcę poinformować, że 20-procentowe podwyżki dotyczą również żołnierzy Wojska Polskiego, pracowników cywilnych, wszystkich instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej - przekazał. 30-procentowe podwyżki dotyczą szkół - tam, gdzie są szkoły wojskowe, uczelnie wyższe, akademie wojskowe, gdzie też te podwyżki będą - dodał.

"Trzecia droga się sprawdziła, jedziemy dalej Trzecią Drogą"

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył na konferencji prasowej, że jego partia przygotowuje się do wyborów samorządowych, które "zadecydują o Polsce lokalnej". Odwzajemniamy to, co powiedział tydzień temu Szymon Hołownia na kongresie Polski 2050 - tak, Trzecia droga się sprawdziła, jedziemy dalej Trzecią Drogą - mówił.

Jego zdaniem, "ta decyzja zmieniła Polskę". Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS - to hasło jest dalej aktualne w wielu sejmikach czy województwach - ocenił.

Dodał, że "warto wybrać sprawdzonych samorządowców". Powołaliśmy zespół, w którego składzie jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, (wicemarszałek Sejmu) Piotr Zgorzelski i europoseł Adam Jarubas, który będzie koordynował działania związane z przygotowaniem i startem za chwilę, bo po Nowym Roku, kampanii samorządowej - poinformował prezes PSL.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz / Piotr Nowak / PAP

Chcemy wspólnie z Polską 2050 kontynuować projekt Trzeciej Drogi. Przygotowujemy się do wyborów samorządowych. Projekt Trzeciej Drogi się sprawdził - mówił.

Zdaniem wicepremiera, nadchodzące wybory są "trochę inne". Nawet skład kandydatów i obszerność list kandydatów jest inna (...), mniej osób możemy umieścić na listach. W strukturze koalicji rządowej, gdzie są cztery partie, byłyby trudności, żeby pomieścili się wszyscy. A ta formuła Trzeciej Drogi się sprawdziła, warto ją kontynuować - ocenił.

Decyzja o likwidacji podkomisji smoleńskiej "przywraca przyzwoitość"

Jesteśmy w momencie podejmowania bardzo ważnych decyzji dotyczących naprawy funkcjonowania państwa, przywracania zasad Rzeczpospolitej, które powinny być stosowane: prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna opisanych w preambule konstytucji RP i przyzwoitości - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jedną z takich decyzji - jak zaznaczył - jest rozwiązanie podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej . Ta decyzja została podjęta po to, żeby przywrócić przyzwoitość - podkreślił wicepremier. Przypomniał, że do poniedziałku członkowie komisji zostali zobowiązani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji.

Szef MON poinformował też, że w resorcie powstanie zespół pod przewodnictwem wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, który zbada te wszystkie materiały, a także wydatki podkomisji w ośmiu latach jej funkcjonowania.