Czekam na fizyczny podpis pana premiera - tak lider AgroUnii Michał Kołodziejczak odpowiadał w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM na pytanie, czy oficjalnie jest już wiceministrem rolnictwa. Jak dodał Kołodziejczak, oficjalnie stanie się to na początku przyszłego tygodnia. Według niego należy wpłynąć na to, żeby żywność w supermarketach była w normalnej, przystępnej cenie i supermarkety nie zarabiały tak dużo. Dodawał też, że Polska musi zabezpieczyć swoje interesy w związku z wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

"Od trzech dni pracujemy bardzo dużo w Ministerstwie Rolnictwa. Swojego gabinetu jeszcze nie widziałem, czekam na oficjalne dokumenty" - podkreślił Kołodziejczak. "Pracujemy teraz nad budżetem. Byłem wczoraj w Medyce rozmawiać z rolnikami, którzy tam protestują" - dodał.

Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa o jego rolę w resorcie rolnictwa. Kołodziejczak zdradził, że wczoraj rozmawiał na ten temat z ministrem Czesławem Siekierskim. "Będziemy kontynuować tę rozmowę w poniedziałek. Chcę mieć wpływ na to, co dzieje się w handlu żywnością. Chciałbym trzymać pieczę nad tym, wiedzieć, jak wyglądają te wszystkie mechanizmy" - mówił. Zaznaczył, że istotna jest dla niego też część kompetencji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w którego kompetencjach jest ziemia, która należy do państwa, jej dzierżawa, potencjalna sprzedaż, zajmowanie się tymi zasobami. "Dla mnie to jest niezwykle istotne" - podkreślił.

"Uważam, że ziemia powinna być w polskich rękach. Tak jak mówi konstytucja, podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne, do 300 hektarów. Dziś takich gospodarstw jest bardzo niewiele" - zaznaczył.

"Żywność w Polsce zapewniają gospodarstwa większe, towarowe, ale nie możemy zapominać o małych gospodarstwach, które mają 2, 3, 5 czy 15 hektarów. One też muszą dawać utrzymanie. Jest to możliwe" - stwierdził Michał Kołodziejczak.

"Często zastanawiam się, dlaczego na żywności potrafią zarabiać supermarkety - gdzie był resort, gdzie był UOKiK? Tutaj potrzeba wiele zmian. Kiedy jest ktoś w ministerstwie i za to odpowiada, dlaczego nie zgłasza wniosków do premiera o to, żeby zmienić kompetencje UOKiK-u. Jak dla mnie są zbyt małe. UOKiK powinien posiadać narzędzia prokuratorskie" - stwierdził nasz gość.

Według Kołodziejczaka należy wpłynąć na to, żeby żywność w supermarketach była w normalnej, przystępnej cenie i supermarkety nie zarabiały tak dużo. Polityk zapowiedział spotkanie z przedstawicielami największych supermarketów w Polsce. "Chciałbym dowiedzieć się, dlaczego ten łańcuch dostaw jest tak długi, dlaczego supermarkety dla rzadko kupują bezpośrednio od polskich rolników i dlaczego cena końcowa jest często kilka razy wyższa na półce sklepowej od producenta" - dodał. Takie spotkanie mogłoby się odbyć na przełomie roku.

Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa o przyjęcie Ukrainy do UE. "Są pewne procesy, których sami jako Polacy nie zatrzymamy. To będzie proces długofalowy, trzeba przygotować Polskę i UE na to" - zaznaczył Kołodziejczak. "Rolnictwo na Ukrainie jest zdominowane przez 95 gospodarstw rolnych. To są holdingi, w ich rękach jest połowa ziemi rolnej na Ukrainie" - dodał. "Dlatego musimy zabezpieczyć nasze interesy, np. tak jak zrobiły to Niemcy, kiedy Polska wchodziła do UE, wtedy rynek pracy został zamrożony na 8 lat dla Polaków. Dzisiaj musimy mówić o tym, że produkty rolno-spożywcze z Ukrainy - te surowe i przetworzone - mają nie trafiać do Polski przez np. 20 lat po wejściu Polski do UE" - zaznaczył.