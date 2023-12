Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) przejął w środę od Mariusza Błaszczaka (PiS) obowiązki ministra obrony narodowej. W uroczystości przed siedzibą MON uczestniczył także szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. Nowy szef resortu obrony podziękował za patriotyzm "wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego".

Władysław Kosiniak-Kamysz przejmuje MON od Mariusza Błaszczaka / Leszek Szymański / PAP

Jak zapewnił nowy szef MON, bardzo ważnym wyznacznikiem jego działań będą zasady, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w NATO.

Chcę zapewnić wszystkich naszych sojuszników, że z zobowiązań, które mamy, których się podjęliśmy, będziemy się zawsze wywiązywać - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz informuje, że nowy minister dostał od ustępującego szefa MON Mariusza Błaszczak mapę Polski z zaznaczonymi na niej jednostkami wojskowymi, które już istnieją, albo mają powstać.

Przyjmuję tę mapę, dziękuję za nią. Chcę zapewnić, że jak kiedyś będę ją przekazywał następcy, to ona będzie jeszcze bogatsza - zadeklarował minister obrony.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że priorytetem jest dla niego dalsza modernizacja polskiej armii.

Zdaniem szefa MON, są trzy wartości, które dobrze opisują, jak sprawić, aby o zrobić, aby "Polska była bezpieczna, silna, niepodległa, suwerenna taka najpiękniejsza, najlepsza z naszych marzeń, aby Polacy niezależnie od poglądów i tego na kogo głosowali mieli poczucie bezpieczeństwa".

Pierwszą, jak tłumaczył, "jest wspólnota narodowa".

Do niej jesteśmy zobowiązani, ją musimy tworzyć. Różnice nie mogą przesłonić największego celu, jakim jest wolna, niepodległa, bezpieczna ojczyzna, wspólnota narodowa - powiedział minister.

Były momenty i za te chcę też podziękować, na Radach Bezpieczeństwa Narodowego w momencie agresji Rosji na Ukrainę, w parlamencie przyjmując ustawę o Obronie Ojczyzny, kiedy była ta wspólnota - zauważył Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem należy "szukać tego, co łączy. Można toczyć spór i pewnie w parlamencie będziemy go toczyć, ale są rzeczy, które muszą być wspólne".

Kosiniak-Kamysz powiedział, że "druga kwestia to siła w sojuszach".

To jest Unia Europejska, NATO - wyjaśnił. Chcę zadeklarować, że będziemy budować najsilniejszą pozycję w strukturach, które gwarantują nam bezpieczeństwo narodowe, które są częścią tej zasady tworzenia sojuszu dla bezpieczeństwa gospodarczego i rozwoju, jakim jest Unia Europejska czy to bezpieczeństwa militarnego jakim jest pakt północnoatlantycki - dodał.

Jest wielka trzecia wspaniała rzecz. To silna, dobrze wyposażona, mądrze zarządzana armia: Wojsko Polskie. Siły zbrojne RP to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego dziękuję za wasz patriotyzm. To jest niezwykłe oddanie dla ojczyzny, za to każdy Polak i Polka jest wam wdzięczny - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że "mundur żołnierza Wojska Polskiego jest święty".

Ja mam tę świadomość, jaka jest granica wynikająca z Konstytucji, z formuły Rzeczpospolitej. Są dowódcy, generałowie. Mają swoją rolę. Wojsko Polskie ma swoje role i jest cywilny nadzór nad armią, cywilny nadzór a nie zarządzanie. Ja tę granicę bardzo dobrze rozumiem i tak będę ją traktował. Tak ta granica będzie przebiegać: cywilny nadzór i cywilna odpowiedzialność - stwierdził Kosiniak-Kamysz.