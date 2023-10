Niemieckie Leopardy 2 są naprawiane w Polsce w związku z porozumieniem osiągniętym między Warszawą i Berlinem. W lipcu 2023 roku szef polskiego MON Mariusz Błaszczak poinformował, że zakłady Bumar-Łabędy rozpoczęły prace naprawcze czołgów, które później zostaną przekazane Kijowowi.

Nowe dostawy z Niemiec

Ukraina otrzymała z Berlina nową dostawę sprzętu wojskowego, o czym świadczy aktualizacja na stronie niemieckiego rządu.

W ramach kolejnej transzy, Kijów otrzymał m.in. stacje radiowe do Leopardów 2, pojazdy terenowe, systemy do dronów Vector, amunicję do granatników, czy samochody dla straży granicznej.

Na początku września Niemcy ogłosiły pakiet pomocy o wartości 400 mln euro, w ramach którego Ukraińcy otrzymają 200 opancerzonych wozów bojowych MRAP, 50 dronów nawodnych, amunicję i rakiety AT2.

Berlin przekazał w tym roku Kijowowi pomoc o wartości około 5,4 mld euro.