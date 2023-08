Dotychczasowy rzecznik Ministerstwa Zdrowia odchodzi ze stanowiska. Dziennikarze RMF FM potwierdzili, że Wojciech Andrusiewicz przed południem złożył wypowiedzenie. To następstwo wczorajszej dymisji szefa resortu - Adama Niedzielskiego.

Wojciech Andrusiewicz / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Wojciech Andrusiewicz został rzecznikiem resortu zdrowia w grudniu 2019 r. Odpowiadał za komunikację Ministerstwa Zdrowia przez cały okres pandemii koronawirusa. To on przekazywał informacje dot. pandemicznych obostrzeń, szczepień i innych działań podejmowanych w ramach walki z koronawirusem.

2 sierpnia weszły w życie przepisy, które ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wypisaniu takich leków musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta. Zmiana wywołała problemy, które dotknęły m.in. pacjentów hospicjów, a także poradni ortopedycznych, onkologicznych czy neurologicznych.

Andrusiewicz twierdził początkowo, że problemów nie ma i bagatelizował sygnały płynące do RMF FM od lekarzy pracujących w hospicjach. Pytany o to, co medycy powinni zrobić, by móc wystawiać recepty, odparł: "Przede wszystkim zwrócić się do Centrum e-Zdrowia, a nie do RMF FM".

Po ujawnieniu przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego informacji o tym, co przepisał sobie lekarz, który alarmował o problemach z receptami, Andrusiewicz konsekwentnie bronił swojego przełożonego.

Nikt nie zaglądał na konto lekarza, gdyż nie ma do tego prawa - podkreślał. Minister wytknął lekarzowi kłamstwo na podstawie informacji z systemu, który rejestruje wystawianie recept na środki przeciwbólowe i psychotropowe. Jest tam informacja o lekarzu wystawiającym, leku i pacjencie bez szczegółowych informacji o chorobie - dodał.

Zauważyliśmy, że lekarz wystawił receptę pro auctore, testując nasz system, weryfikując czy działa. Zadziałał, recepta przeszła, a mimo to lekarz publicznie temu zaprzeczył. Podkreślam, że nikt nie miał wglądu w niczyje dane, a informacja dotyczy lekarza, który testował system i postąpił nieuczciwie, kłamiąc - stwierdził Andrusiewicz.

Zdymisjonowanego we wtorek ministra zdrowia zastąpi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka. To absolwentka m.in. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.