Tusk nawiązał do czerwcowego wywiadu, jakiego Katarzyna Sójka udzieliła Telewizji Polsat. Poruszono temat prawa aborcyjnego w Polsce w kontekście śmierci 33-letniej ciężarnej w szpitalu w Nowym Targu. Posłanka mówiła, że należy wyjaśnić, "dlaczego lekarze zwlekali", "czy był pomysł zaproponowania aborcji" oraz "czy była świadoma zgoda pacjentki na aborcję".

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił postępowania, co do aborcji u kobiet ciężarnych. Wyrok w ogóle nie dotyczył przesłanki dotyczącej zagrożenia życia i zdrowia kobiety. To jest bardzo nieuczciwa i kłamliwa sytuacja, kiedy opozycja, kobiety z opozycji bezczelnie wykorzystują fakt, że kobiety w Polsce wierzą im, że coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. W 2020 roku, w 2015 i w 2008 było takie samo podejście do aborcji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety - mówiła Sójka. Zapewniała też, że żadna Polka nie jest zagrożona sytuacją, o której ma mówić opozycja. To jest kłamliwa propaganda. I jeszcze jedną rzecz powiem: kobiety, niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Błędy lekarskie były, są i będą, bo to też się zdarza. Trzeba powiedzieć, że kobiety ciężarne umierały w tym roku, umierały w tamtym roku, ale umierały również w roku 2010 i w 2008 - dodała Katarzyna Sójka.

Kim jest Katarzyna Sójka?

37-letnia Katarzyna Sójka jest lekarką - specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych. Pracowała też jako lekarz rodzinny.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jako lekarka pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.

Nowa minister jest posłanką od 2019 roku. Startowała z dziesiątej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 36 (Kalisz). Zagłosowało na nią 15 860 osób.

Jest członkiem komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, polityki społecznej i rodziny oraz komisji zdrowia.