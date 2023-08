"Nasi lekarze nie mogą wypisywać recept na leki narkotyczne i psychotropowe, ten problem potwierdzają nam także inne hospicja" - mówi RMF FM Katarzyna Kałduńska, prezeska fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim. Prawdopodobnie powodem problemów są zmiany w systemie e-recept, które w tym miesiącu weszły w życie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że nie widzi problemu. Interwencję w tej sprawie zapowiada Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nasi lekarze nie mogą wypisywać recept na leki narkotyczne i psychotropowe - alarmuje Katarzyna Kałduńska, prezeska fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim.

Dolegliwości bólowe oceniane są w skali 1-10. Niektórzy pacjenci hospicyjni swój ból oceniają na 10 - to jest ból niewyobrażalny. Niektórzy porównują go do podpalania pochodnią - podkreśla.

Pacjenci hospicyjni to nie są osoby, które cierpią na ból głowy - dodaje z RMF FM Kałduńska, która jest także pielęgniarką paliatywną.

Wymagają bardzo intensywnego leczenia przeciwbólowego i przeciw duszności. Jedyne leki, które to gwarantują, to opiaty - morfina, fentanyl i inne leki z tej grupy. Oprócz tego nasi lekarze wypisują leki psychotropowe, które również pomagają w walce z uporczywymi dolegliwościami umysłu - dodaje.

Nasi lekarze wczoraj byli w domach u pacjentów hospicyjnych. Jeden lekarz może wystawić e-recepty dla pacjentów, a drugi nie może. Pacjenci zostali bez leków narkotycznych, które są potrzebne na już - relacjonuje Kałduńska.

Zwraca uwagę, że do tej pory, gdy rodziny pacjentów hospicyjnych otrzymywały recepty na leki narkotyczne, musiały czekać kilka dni na ściągnięcie ich przez aptekę. Teraz ten czas się jeszcze wydłuży, co nie powinno mieć miejsca. Przeciwbólowy efekt uzyskujemy, gdy lek się wchłonie i jest na właściwym poziomie - wyjaśnia rozmówczyni RMF FM

Szefowa fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim mówi RMF FM, że resort zdrowia nie uprzedził tego typu placówek, iż zmiany w przepisach będą mieć negatywny wpływ na sytuację ich pacjentów. Tym samym nie dało im możliwości jakiegokolwiek przygotowania się - choćby przez powrót do recept papierowych.

Nasz dostarczyciel oprogramowania nie wie, gdzie jest problem i jak nam pomóc. Oni rozkładają ręce, my rozkładamy ręce, a pacjenci cierpią w domu - podsumowuje Kałduńska.

Rzecznik resortu zdrowia: Problemu nie ma

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że nie widzi problemu. Ministerstwo nie rozważa szczególnych przepisów, dotyczących recept dla pacjentów hospicyjnych.

17,5 tys. wystawionych wczoraj recept świadczy o tym, że problemu nie ma. Są problemy po stronie niektórych przychodni i niektórych lekarzy. Po prostu nie wszyscy lekarze odnajdują się w tym systemie, dlatego jest specjalny scenariusz postępowania na stronie Centrum E-zdrowia - tłumaczył Andrusiewicz.

Jeszcze dziś ws. problemów z lekami dla pacjentów hospicjów ma interweniować Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.