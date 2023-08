Posłanka PiS i lekarka Katarzyna Sójka oficjalnie jest już ministrem zdrowia. Nominację na to stanowisko wręczył jej prezydent Andrzej Duda. Sójka zastąpiła w resorcie zdrowia Adama Niedzielskiego.

Katarzyna Sójka / Paweł Supernak / PAP

Andrzej Duda, wręczając Katarzynie Sójce tekę szefa resortu zdrowia podkreślił, że jest lekarzem-praktykiem, internistką i pracowała też jako lekarz rodzinny.

Cieszę się także, że teka ministra zdrowia trafiła do osoby młodej z doświadczeniem, która rozumie wyzwania nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i tego, czego on potrzebuje z punktu widzenia obywatela - zwykłego pacjenta u zwykłego lekarza. Wierzę, że podoła pani minister obowiązkom. Tego z całego serca życzę - stwierdził.

Dodał, że wielkim wyzwaniem, które stoi przed nową minister jest "dbanie o system ochrony zdrowia pod kątem obniżenia śmiertelności w naszym społeczeństwie, żeby ludzie dłużej żyli, żeby byli dłużej zdrowi". Jako drugie wyzwanie, wskazał ochronę dzieci i młodzieży. To także kwestia odpowiedzialnej gospodarki lekowej - powiedział prezydent, zwracając uwagę, że "są różne próby wpływania na rynek, wpływania na funkcjonowanie ministerstwa, wpływania także na funkcjonowanie systemu prawnego w Polsce".

Bardzo wielu lobbystów podejmuje różne próby docierania do osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe. Trzeba się przed tym skutecznie chronić - powiedział prezydent Duda. Stwierdził, że przez ostatnie lata było to z dużą pieczołowitością realizowane przez ministra Adama Niedzielskiego. Trzeba to spokojnie kontynuować, choć wiadomo, że minister narażony jest na bardzo wiele ataków, bo to są bardzo zamożne środowiska, które nie szczędzą pieniędzy, aby także prowadzić wojnę medialną z tymi, którzy próbują ograniczać ich wpływy - powiedział Duda.



Jak ocenił, "nie ma wątpliwości, że pani minister, jako zwykły lekarz, znakomicie te sprawy zna i rozumie, że jako lekarz rodzinny będzie właśnie na rodzinę w szczególnym stopniu wyczulona, a zwłaszcza na dzieci".



Kim jest Katarzyna Sójka?

37-letnia Katarzyna Sójka jest lekarką - specjalistką w zakresie chorób wewnętrznych. Pracowała też jako lekarz rodzinny.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jako lekarka pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.

Nowa minister jest posłanką od 2019 roku. Startowała z dziesiątej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 36 (Kalisz). Zagłosowało na nią 15 860 osób.

Jest członkiem komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, polityki społecznej i rodziny oraz komisji zdrowia.

Zmiana na stanowisku ministra zdrowia oznacza, że po prawie trzech latach szefem resortu znów będzie osoba z wykształceniem medycznym. Poprzednim lekarzem na stanowisku szefa resortu zdrowia był do sierpnia 2020 r. kardiolog Łukasz Szumowski.