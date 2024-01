​"Sąd Najwyższy wypowiedział się już w tej sprawie. Prezes SN uznaje sprawę za zamkniętą" - mówił Waldemar Buda o sporze wokół wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co się wydarzy w środę, jeśli marszałek Szymon Hołownia nie pozwoli wejść tym dwóm politykom do Sejmu? – dopytywał prowadzący program. "Nie było marszałka, który blokował posłowi dostęp do pracy, miejsca pracy, do głosowania. Ciężko przewidzieć emocje, jakie w związku z tym mogą być" - stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rozwoju i technologii. "Kamiński i Wąsik mają obowiązek wejść do Sejmu. Przy uchyleniu decyzji marszałka Hołowni nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał, że on (Maciej Wąsik – red.) nie może wykonywać swoich obowiązków. Marszałek nie ma podstaw prawnych do blokowania dostępu do parlamentu" - stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.