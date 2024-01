"Konstytucja mówi jednoznacznie, że posłowi, czy osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, osobie, która została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, nie przysługuje prawo wyborcze, a w szczególności bierne prawo wyborcze. Oznacza to, że posłem nie jest. W świetle tego założenia w chwili wydania prawomocnego wyroku sądu karnego doszło do wygaśnięcia mandatów poselskich. To jest skutek, który następuje z mocy prawa, on nie wymaga rozstrzygnięcia żadnego organu" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, pytany o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami.

Wideo youtube Marszałek Sejmu ma w takiej sytuacji obowiązek, wynikający z kodeksu wyborczego, stwierdzenia tego faktu swoim postanowieniem, ale jest to fakt, który zaistniał z mocy prawa - tłumaczył. Andrzej Duda zaprosił na jutro na godz. 11 do Pałacu Prezydenckiego Kamińskiego i Wąsika. W mediach pojawiają się spekulacje, że prezydent ponownie ułaskawi działaczy. Prowadzący rozmowę Grzegorz Sroczyński dopytywał swojego gościa, jakie byłyby skutki takiej decyzji. To zależy, jaka będzie treść aktu łaski. Bo może być różna. Teoretycznie prezydent może skorzystać z prawa łaski w takiej formie, aby darować karę i spowodować tzw. zatarcie skazania. W takiej sytuacji nie wykonuje się już kary i osoba skazana jest wykreślana z Krajowego Rejestru Karnego, więc eliminuje się skutki skazania. Natomiast prawo łaski nie może zadziałać z mocą wsteczną i doprowadzić do wyeliminowania tego wyroku. Prawo łaski to nie jest akt rehabilitacji, nie polega na tym, że prezydent wzrusza (uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej - przyp. red.) prawomocny wyrok sądu. Prezydent może darować konsekwencje prawomocnego wyroku sądu, w szczególności karę, w szczególności konsekwencje skazania - tłumaczył. "Wyrok wszedł do obrotu prawnego i wywołał określone skutki prawne" Sąd wykonawczy wydał nakazy aresztowania polityków PiS-u Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oznacza to, że w każdej chwili mogą oni zostać zatrzymani i doprowadzeni do aresztu. Prof. Marcin Wiącek wytłumaczył, że nie jest w stanie odpowiedzieć, kiedy dokładnie może się to stać. To są zasady działania organów państwa, które kierują się niezwłocznością w takiej sytuacji zazwyczaj. Zwykle jest to niezwłocznie - komentował. Grzegorz Sroczyński pytał Rzecznika Praw Obywatelskich, czy jego zdaniem Kamiński i Wąsik są przestępcami. Z punktu widzenia prawa doszło do wybadania prawomocnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. To jest pewien fakt, który miał miejsce. Taki wyrok wszedł do obrotu prawnego i wywołał określone skutki prawne - odpowiadał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Realne poparcie społeczne nie ma jakiegokolwiek wpływu na fakt, że w sprawie doszło do wydania prawomocnego wyroku przez sąd karny i ten wyrok jest wykonywany - dodawał. Zobacz również: Pełczyńska-Nałęcz o zamieszaniu z Maciejem Wąsikiem: Polityka i manipulacja

Raś: Tusk nie będzie stawiał kwestii aborcji na ostrzu noża

Przydacz: Prezydent wyciągnął wnioski z historii. Pamięta, jak było za czasów Lecha Kaczyńskiego

„Święta powinny być z rodziną, a 12 dań to pewna symbolika” Opracowanie: Karol Żak