Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas środowego posiedzenia klubu mobilizował parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości przed zbliżającą się kampanią wyborczą - informowali posłowie ugrupowania po zakończeniu spotkania. Według nieoficjalnych doniesień, Kaczyński może wrócić do rządu.

Jarosław Kaczyński / Tomasz Gzell / PAP

Wieczorem, po niespełna godzinie, zakończyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, w którym udział wziął lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Müller: Wszystkie ręce na pokład i do boju

Rzecznik rządu Piotr Müller po zakończeniu spotkania mówił dziennikarzom, że jednym tematów było bieżące posiedzenie Sejmu, a także zbliżająca się kampania wyborcza. A więc wszystkie ręce na pokład i do boju - powiedział.

Polityk ocenił, że hasłem posiedzenia klubu była mobilizacja. Zbliża się nasza konwencja, w związku z tym przygotowujemy się do niej, bo to ważne wydarzenie, ale o szczegółach będziemy mówić już na samej konwencji - zaznaczył.

Również wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka przekazała, że prezes Kaczyński mobilizował parlamentarzystów PiS.

"Prezes umie nas motywować"

Z kolei Tomasz Latos (PiS) stwierdził, że prezes "umie nas motywować". Sama jego obecność i przemówienie jest już takim elementem motywującym - powiedział.

Wszyscy mają świadomość, że kampania wyborcza, wybory jesienią i trzeba dać z siebie wszystko. Trzeba być aktywnym w okręgu, w Sejmie, i oczywiście potrzeba dyscypliny - wyliczał Latos.

Kaczyński znów w rządzie?

Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera i żeby zakończyć taki etap wymyślania i wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami - tak w środę szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki tłumaczył przyczyny ewentualnego powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Informację o tym, że prezes PiS ma wrócić do rządu, jako pierwszy opublikował portal gazeta.pl.

Terlecki odpowiedział, że "to nie jest jeszcze przesądzone". Zobaczymy, jutro jest Prezydium Komitetu Politycznego i wtedy się wszystko wyjaśni - powiedział.

Nie chcemy mnożyć posiedzeń Sejmu, chcemy, aby w tych lipcowych (posiedzeniach) zmieściły się ustawy, które są konieczne, a (ustawy) które nie są konieczne, jednak odłożyć po wyborach - dodał polityk PiS.

Zwrócił uwagę, że "z pewnością pozycja prezesa i jego udział w rządzie zmieniałby sytuację".

W czerwcu Kongres PiS

Na ostatni weekend czerwca w Łodzi zaplanowano kongres PiS. Podczas wydarzenia mają zostać zaprezentowane kolejne propozycje programowe. Jak informował sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski gotowy program wyborczy ma zostać zaprezentowany "prawdopodobnie na początku września".

Poprzedni kongres PiS, "Programowy Ul", odbył się 15 maja. Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.