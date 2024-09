Drugi dzień przesłuchań C. w katowickiej prokuraturze

Były europoseł Ryszard C. w środę po południu został zatrzymany przez agentów CBA na warszawskim lotnisku. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana także jego żona. Oboje zostali przewiezieni do śląskiego wydziału PK w Katowicach, gdzie do późnego wieczora trwały przesłuchania. C. został wyprowadzony z gmachu prokuratury przed godz. 23.

Po przesłuchaniu on i jego żona trafili do izby zatrzymań.

W czwartek przesłuchania obojga zatrzymanych są kontynuowane. Dopiero po zakończeniu tych czynności prokuratura ma podać więcej szczegółów dotyczących zarzutów i ustaleń postępowania.

Śledztwo prowadzone przez CBA wraz ze śląskim wydziałem PK dotyczy nieprawidłowości w Collegium Humanum. W tle są korzyści majątkowe na 630 tys. zł.

Prywatna uczelnia powstała w 2018 roku w Warszawie. Miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA - ustalili dziennikarze "Newsweeka". Takie dyplomy pozwalają m.in. na ubieganie się o posady w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.