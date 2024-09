"Podkreślam, że to nie ja wypełniałem wnioski o rozliczenie podróży, o których mówi prokuratura, a za nią media" - poinformował w poniedziałek w serwisie X Ryszard Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości. "To nie ja wpisywałem dane, o których mowa" - dodał dalej w oświadczeniu.

Ryszard Czarnecki / Wojciech Olkuśnik / East News

W poniedziałek polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zamieścił w serwisie X oświadczenie w sprawie "kilometrówek".

"Po raz kolejny, tak jak czyniłem to w ostatnich latach, podkreślam, że to nie ja wypełniałem wnioski o rozliczenie podróży, o których mówi prokuratura, a za nią media. I to nie ja wpisywałem dane, o których mowa" - napisał w pierwszych zdaniach.