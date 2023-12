Hołownia: Może musimy wyciągnąć nauczkę

Dopytywany o reakcję Straży Marszałkowskiej odpowiedział, że we wtorek odbyły się już rozmowy ze strażą. Jak dodał, w środę szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki będzie miał kolejne spotkanie ze Strażą. Co będzie można udoskonalić, udoskonalimy. (...) To się działo dosłownie w sekundach. Przeanalizujemy, czy strażnik mógł zareagować bardziej gwałtownie i zdecydowanie. Być może trzeba będzie zmienić zalecenia w tym względzie. Może musimy wyciągnąć nauczkę, że to poseł może być niebezpieczeństwem w Sejmie - zauważył Hołownia.

Zdaniem marszałka Sejmu, właściwym gestem byłoby to, żeby wszyscy pojawili się na ponownym zapaleniu świecy chanukowej. Prawdopodobnie jutro będzie to zapalenie świecy chanukowej o godz. 16.00. Potwierdzę to z ministrem Cichockim. Trwają rozmowy z gminą żydowską - poinformował.

Przekazał, że udział w wydarzeniu zapowiedziała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mam nadzieję, że marszałek Bosak wtedy też z nami stanie. To byłoby bardzo potrzebne - dodał Hołownia.

Gawkowski w RMF FM o zachowaniu Brauna

Cała ta sytuacja jest żenująca i pokazująca, że w głowie pana Brauna antysemityzm to jest mózg - tak zachowanie Grzegorza Brauna w Sejmie skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, wicepremier i minister cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska.

Skandaliczne i haniebne zachowanie pana posła Brauna. To jest wstyd na cały świat. Kary, które są przewidziane w regulaminie, to za mało. On na te kary finansowe odpowiada jakimiś zbiórkami w internecie, niektórym się to podoba - mówił Gawkowski.

Prosiłbym, żeby koledzy z Konfederacji się odcięli od niego i powiedzieli: przepraszamy za pana Brauna, wyrzucamy go z klubu. To jest przynajmniej pokaz tego, że tam w Konfederacji ludzie inni tak nie myślą - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Gawkowski nie przebierał w słowach komentując zachowanie Brauna. Myślę, że niektórzy koledzy z Konfederacji się go wstydzą. To jest człowiek, który ośmieszył parlament i skompromitował Konfederację. Jeżeli grupa ludzi widzi, że wśród nich jest wariat - ja tak to oceniam i niech pan Braun mnie sądzi, jeżeli ma taką potrzebę - to powinna ta grupa ludzi się od niego odciąć - powiedział. A jeżeli się nie odcina i mówi: nic się nie stało generalnie, potępiamy, ale nic nie zrobiliśmy, to płaci się cenę kolegialną, a w tym przypadku reprezentacyjną, bo jest wicemarszałek z Konfederacji - podkreślił.

Skandaliczny wybryk Grzegorza Brauna

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Bosak. Obrady przejął marszałek Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu wykluczył posła Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury.

Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, argumentując, że po incydencie dopuścił Brauna do głosu i umożliwił mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wtorkowych wydarzeń w Sejmie z udziałem Posła na Sejm RP - podał w środę PAP rzecznik tej prokuratury Szymon Banna.