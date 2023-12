Prosiłbym, żeby koledzy z Konfederacji się odcięli od niego i powiedzieli: przepraszamy za pana Brauna, wyrzucamy go z klubu. To jest przynajmniej pokaz tego, że tam w Konfederacji ludzie inni tak nie myślą - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Gawkowski nie przebierał w słowach komentując zachowanie Brauna. Myślę, że niektórzy koledzy z Konfederacji się go wstydzą. To jest człowiek, który ośmieszył parlament i skompromitował Konfederację. Jeżeli grupa ludzi widzi, że wśród nich jest wariat - ja tak to oceniam i niech pan Braun mnie sądzi, jeżeli ma taką potrzebę - to powinna ta grupa ludzi się od niego odciąć - powiedział. A jeżeli się nie odcina i mówi: nic się nie stało generalnie, potępiamy, ale nic nie zrobiliśmy, to płaci się cenę kolegialną, a w tym przypadku reprezentacyjną, bo jest wicemarszałek z Konfederacji - podkreślił.

Nowy minister zaznaczył, że nie ma jeszcze kompletu wiceministrów, z którymi będzie współpracował. Niektórych znam, nie wszystkich, jestem umówiony dzisiaj na ostateczne konsultacje z kolegami z innych partii - mówił.

Gawkowski skomentował też wtorkowe expose Tuska. To, co powiedział Donald Tusk, jest dla nas ważne. Słowo o tym, że to, co było dane przez PiS, nie zostanie odebrane. To jest dla nas bardzo ważne, bo programy społeczne w Polsce wszystkie zostaną zachowane. To zdanie dla nas kluczowe - mówił poseł.

Zwrócił uwagę na takie konkrety expose jak 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, czy druga waloryzacja rent i emerytur. Przyznał, że w expose zabrakło tematu proponowanego 8 proc. PKB na ochronę zdrowia, ale zapewnił, że temat wciąż jest omawiany.