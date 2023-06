"Politycy udowodnili w ostatnich dniach, że z najbardziej poważnego tematu, jakim jest finansowanie oświaty, są w stanie zrobić cyrk" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska. Wiceprzewodnicząca Polski 2050 odniosła się w ten sposób do konsultacji, które jej ugrupowanie - wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym - zorganizowało na temat oświaty. Inicjatywę zbojkotowały Koalicja Obywatelska, Lewica i Konfederacja. Pojawił się za to wiceminister edukacji z PiS Tomasz Rzymkowski.

Wideo youtube

Prawda jest taka, że od wielu miesięcy mamy bardzo pustą prekampanię. To jest prekampania rozdawnictwa, nienawiści, polaryzacji i nakręcania wojny polsko-polskiej. My podczas prekampanii wrzuciliśmy bardzo poważny temat na stół i polityka tego nie wytrzymała - stwierdziła.

Jak dodała, konsultacje są zawsze organizowane nie dla polityków, ale dla strony społecznej. Są po to, żeby strona społeczna, wczoraj przykładowo nauczyciele i dyrektorzy mogli powiedzieć, co im na sercu leży. Nauczyciele bardzo często nie mogą przekazać władzy swoich postulatów i swojej oceny sytuacji - mówiła Hennig-Kloska.

Jak dodawała, nauczyciele chcą nie tylko lepszych zarobków. Trzeba postawić szkołę na nogi. Dzisiaj mamy podstawę programową, którą nie da się w normalny sposób w szkole przejść, bo oni po reformie Zalewskiej zdusili 9 lat do 8 i udają, że to jest coś normalnego. (...) Dzisiaj rodzice wożą dzieci od nauczyciela do nauczyciela, od korepetycji na korepetycje, bo nawet nie ma czasu na powtórkę - stwierdziła.

"Na marsz poszliśmy dla naszych wyborców"

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek pytał, czy Trzecia Droga "przykleiła się" do Donalda Tuska.

Na marsz (4 czerwca - przyp. red.) poszliśmy dla naszych wyborców, nie dla Tuska, nie dla PO. Nasi wyborcy na tym marszu byli, bo Polska 2050, Trzecia Droga ma bardzo różnych wyborców - odpowiedziała.

Podczas rozmowy poruszony został również temat słabych wyników sondażowych Trzeciej Drogi.

Nakręcenie polaryzacji zawsze działa w ten sposób - sondaże jednego dnia pokazują to, drugiego to. Polaryzacja ma to do siebie, że raz mobilizuje, a raz zniechęca do polityki. Nie mam wątpliwości, że Polska 2050 i Trzecia Droga zrobią bardzo dobry wynik wyborczy. Zawsze jest tak, że PSL w czasie międzykampanijnym jest niedoszacowany. Potem w kampanii robi bardzo dobry wynik, bo ma struktury tam, gdzie nikt z opozycji nie ma struktur. My generalnie zrobimy swoje. Wystartujemy tak, jak dzisiaj przewiduje umowa koalicyjna - z 8-procentownym progiem i przekroczymy go z dużą nadwyżką. Wspólna droga nasza i PSL-u dopiero się zaczyna - powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Gdybyśmy byli przystawką Tuska, to byśmy ciągle z nim nie wojowali. Przecież jak spojrzymy na Twittera, to tam nic, tylko ciągłe wojny. Prawda jest taka, że absolutnie alternatywa jest potrzebna i dzisiaj narodowcy nie mogą być jedyną alternatywą - kontynuowała.

Robert Mazurek pytał także, czy Roman Giertych będzie kandydatem opozycji w ramach paktu senackiego.

Były lider Ligi Polskich Rodzin ogłosił niedawno chęć startu do Senatu. Chce wystartować z okręgu obejmującego powiat poznański. Będę startował z niezależnego komitetu, mam nadzieję, że ze wsparciem partii opozycyjnych, ale z niezależnego komitetu. Tak będę się czuł najwygodniej - poinformował w nagraniu zamieszczonym na YouTube.

Roman Giertych został położony na stół przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. Tego typu ustalenia znał Szymon Hołownia. Natomiast to nie był, nie jest i nie będzie nasz kandydat - odpowiedziała.