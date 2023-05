"Moja nieobecność 4 czerwca na wspólnym marszu z Donaldem Tuskiem nie wynika z fochów czy rywalizacji politycznej" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia. "Mamy tego dnia plany i zobowiązania od dawna. Cała ta debata na temat marszu jest dla mnie absurdalna" - podkreślił lider Polski 2050, ale dodał, że jego celem jest - tak jak zapowiadał w 2019 roku - znalezienie trzeciej drogi politycznej, niezależnej od toczącego się w Polsce sporu między PO i PiS.

Szymon Hołownia / Michał Dukaczewski / RMF FM

Szymon Hołownia zaprzeczył jakoby jego nieobecność na wspólnym z Donaldem Tuskiem marszu 4 czerwca wynikała z rywalizacji politycznej, czy kłótni w obozie opozycji. My wtedy będziemy poza Warszawą. Gdyby Donald Tusk mnie zapytał wprost, odpowiedziałbym mu to samo i on by to zrozumiał. Każdy z nas da wyraz temu, co się wydarzyło w Polsce przez 30 lat. Cieszę się, że każdy może to zrobić na swój sposób. Z nikim się nie kłócimy, nikomu nie wchodzimy w paradę - mówił szef Polski 2050.

Co z dalszą współpracą z PSL? Czy wspólna lista to związek z miłości, czy rozsądku a może z przymusu - dopytywał Piotr Salak: Przymusu nie ma. Jest na pewno dużo rozsądku. Czy jest miłość? Przede wszystkim między mną a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest szacunek i zaufanie, a to już bardzo dużo. Lubię publicznie mówić dobre rzeczy o ludziach, których cenię - odpowiadał Hołownia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że list powinno być mniej niż więcej, żeby uzyskać poważną przewagę nad PiS i Konfederacją. To nie była łatwa decyzja dla nas i PSL, ale to kwestia politycznej odpowiedzialności. Nikt nie zrobił tyle dla wspólnej listy, ile Polska 2050 i PSL - przekonywał gość Piotra Salaka.

Hołownia ogłosił, że zależy mu na osiągnięciu 17-18 procentowego poparcia, chociaż celem nadrzędnym jest przekroczenie 20 proc. - Kampania może zmienić wszystko, chcemy zasłużyć na zaufanie prawie 4 milionów Polaków. Wiemy jednak, jak ciężko przebić się z wizją, pomysłem i nadzieją. Cały czas mamy to młócenie się dwóch plemion [PO i PiS - przyp. red.] i to jest nieznośne. Dlatego ogłosiłem, że chcę szukać trzeciej drogi.

"To nie będzie łatwa kampania" - ogłasza jednak Szymon Hołownia i zapowiada, że jego partię czeka trudna walka.

Dlaczego PSL i Polska 2050 idzie z jednym komitetem, ale dwoma sztabami - pytał Piotr Salak.

Nie tworzymy jednej partii, tylko jedną listę. Bardziej efektywne będzie działanie z dwoma sztabami. Mamy mało miejsc, gdzie rywalizujemy bezpośrednio. Jesteśmy też zdania, by sztaby oddać fachowcom. Nie wyobrażam sobie, by sztabem wyborczym kierował polityk, który kandyduje. Z Kosiniakiem-Kamyszem zrobiliśmy to "pieronem", bo działaliśmy od lutego. Nikt w polskiej polityce tak szybko nie działa - mówił przewodniczący Polski 2050 o ustaleniach z PSL na temat wspólnej listy.