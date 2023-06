To, czy komisja ds. wpływów rosyjskich będzie miała efekty, zależy tylko i wyłącznie od jakości członków komisji. Powinni w niej zasiąść tacy ludzie, jak np. śledczy Platformy Obywatelskiej z afery Rywina, czyli Jan Maria Rokita - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były rzecznik PiS, a obecnie społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezes Ekstraklasy SA. Marcin Mastalerek.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastalerek: W komisji weryfikacyjnej powinni zasiąść tacy ludzie jak Rokita

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy prezydent Duda pogubił się w sprawie komisji weryfikacyjnej. Przede wszystkim nie było tutaj dobrego wyboru. Gdyby prezydent podejmował decyzję zimą 2022 roku, a przecież wtedy trafiła pod obrady ta ustawa o komisji, atmosfera w Polsce byłaby zupełnie inna. Ta komisja powinna działać wcześniej - mówił Mastalerek. Nie chcę już z panem się przekomarzać, że to była decyzja komplementarna. Uzupełniała wniosek do Trybunału skierowaniem nowelizacji - dodał.

Gość RMF FM odpierał zarzut, że ta komisja będzie tak naprawdę działać tylko do wyborów. Tylko ktoś, kto nie czyta ustawy, może myśleć, że będzie działała tylko 3 miesiące. Ona będzie działała dużo dłużej, a 17 września będzie tylko pierwszy raport tej komisji - stwierdził.

Jan Rokita na czele komisji?

To, czy ta komisja będzie dobra, czy nie będzie dobra i czy będzie po kilku miesiącach dobrze oceniana, czy będzie miała efekty, zależy tylko i wyłącznie od jakości członków komisji - podkreślił Mastalerek.

Kto powinien w niej zasiąść? Tacy ludzie, jak na przykład śledczy Platformy Obywatelskiej z afery Rywina, czyli Jan Maria Rokita, człowiek całkowicie niezależny intelektualnie, człowiek, na którego nie można w żaden sposób wpływać. Jeśli ktoś taki zostałby przekonany do tego, by stanąć na czele tej komisji, myślę, że z perspektywy czasu byłaby ta komisja bardzo dobrze oceniana - mówił polityk.

Na miejscu Prawa i Sprawiedliwości właśnie zastanawiałbym się, jak dotrzeć do tej samotni, gdzie przebywa Jan Maria Rokita. Szykowałbym się do przekonywania go. To w interesie dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby ta komisja działała dobrze, żeby była poważna, żeby nie można było jej zarzucać wyłącznie intencji politycznych - powiedział.

PiS w defensywie?

Mastalerek pytany był także o to, czy PiS jest dziś w defensywie. Wszyscy przecież to widzą, natomiast nie ma co z tego wyciągać dalekosiężnych wniosków, takich jak wyciąga Platforma, której wyszedł jeden marsz i już kłócą się, kto będzie ministrem spraw wewnętrznych. Oczywiście PiS jest dziś w defensywie, PiS przespał kilka ważnych momentów. Przede wszystkim nie zareagował w żaden sposób na marsz 4 czerwca - mówił były rzecznik partii.

Sukces Puszczy Niepołomice

Rozmawiano także o historycznym sukcesie Puszczy Niepołomice, która awansowała do piłkarskiej ekstraklasy , ale na razie nie będzie mogła grać na swoim stadionie. Mam nadzieję, że im samorząd zbuduje, wtedy będą mogli grać. Awans do ekstraklasy musi wymusić też awans infrastrukturalny i to jest wielkie zadanie dla samorządu niepołomickiego - zaznaczył wiceprezes Ekstraklasy SA.

Robert Mazurek pytał też, co trzeba robić, by dostać pracę w Ekstraklasie. Trzeba się mocno postarać, mnie się za pierwszym razem nie udało. Plotki głoszą, że mnie moi byli koledzy z Prawa i Sprawiedliwości próbowali wtedy zablokować. Ostatecznie udało mi się przekonać jako były piłkarz... - powiedział Mastalerek.