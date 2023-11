"Przyznam, że zaskoczyła mnie propozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jest mi niezmiernie miło i dziękuję za zaufanie" - napisał w mediach społecznościowych poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. To jego reakcja na wieczorne orędzie prezydenta. Andrzej Duda ogłosił w nim, że to właśnie Sawickiemu powierzy pełnienie funkcji marszałka seniora na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu.

Marek Sawicki

Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat! Jako poseł, ale także minister rolnictwa dał się poznać, jako człowiek dialogu i współpracy - mówił w orędziu prezydent Andrzej Duda. Jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady nowego Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze - dodał.

"Z satysfakcją przyjmuję powierzoną mi funkcję. Będę działał zgodnie z Konstytucją i regulaminem Sejmu Rzeczpospolitej Polski" - zapewnił w krótkim wpisie w mediach społecznościowych Marek Sawicki.

Nowy parlament zbierze się po raz pierwszy 13 listopada.

Mateusz Morawiecki z misją tworzenia nowego rządu

Prezydent Andrzej Duda postanowił powierzyć misję sformowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej - tłumaczył w orędziu. To właśnie Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane - wyjaśnił prezydent.