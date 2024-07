Konfederacja chce odrzucenia zmian w projekcie. "Zło w czystej postaci"

Karina Bosak z Konfederacji przekazała, że jej klub będzie wnosił o odrzucenie projektu w całości. "Nie często na tej sali są debaty, w których decyduje się o życiu i śmierci. To jest jedna z nich. Nasz sprzeciw wobec tego projektu ma charakter moralny i ideowy. Zabijanie dzieci nienarodzonych to zło w czystej postaci" - podkreśliła. Dodała, że życie to dar i odpowiedzialność, należy je chronić i dotyczy to zarówno życia matki, jak i życia dziecka.