Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski będą głosowali negatywnie, jeżeli chodzi o zaopiniowanie wniosku o wotum nieufności dla pana ministra, czyli będzie pełne poparcie dla ministra Zbigniewa Ziobry - powiedział szef komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast.

Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

W połowie listopada kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050 złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając wniosek, mówił, że to "powiedzenie sprawdzam dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Przekonywał, że w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

Ast: Żadnych niespodzianek pewnie nie będzie

W poniedziałek o godz. 19 zbierze się komisja sprawiedliwości i praw człowieka, by zaopiniować wniosek o odwołanie Ziobry, którym - jak wynika ze wstępnego harmonogramu posiedzenia Sejmu - w środę o godz. 17.30 ma się zająć cała izba.

Szef komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS) ocenił, że wniosek opozycji "powtarza wszystkie tezy, wydumane zarzuty z wniosków, które już w tej kadencji były składane". Żadnych niespodzianek pewnie nie będzie - powiedział. Ze strony opozycji żadnej merytorycznej dyskusji się nie spodziewam - dodał.

Sądzę, że do tych wszystkich zarzutów Ministerstwo Sprawiedliwości się odniesie - powiedział Ast.

Pytany, czy ktoś już z resortu sprawiedliwości zapowiedział swoją obecność na posiedzeniu komisji i czy będzie to może sam minister Ziobro, przewodniczący odpowiedział, że "zwykle pan minister uczestniczył (w posiedzeniach) z gronem współpracowników, wiceministrów". Pewnie będzie podobnie tym razem - powiedział. Myślę, że przedstawiciele ministerstwa z panem ministrem na czele będą uczestniczyć osobiście (w posiedzeniu komisji) - dodał.

Dopytywany o dyscyplinę klubową ws. zaopiniowania wniosku opozycji, Ast zapewnił, że "dyscyplina to jest rzecz oczywista". Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski będą głosowali negatywnie, jeżeli chodzi o zaopiniowanie wniosku o wotum nieufności dla pana ministra, czyli będzie pełne poparcie dla ministra Zbigniewa Ziobry - dodał.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231).

Biedroń: Może zabraknąć głosów, żeby obronić Zbigniewa Ziobrę

Jest duże prawdopodobieństwo, dochodzą do nas zresztą takie słuchy, że może zabraknąć posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą nie trafić na salę podczas głosowania. Może zabraknąć głosów, żeby tym razem obronić Zbigniewa Ziobrę. A to ze względu na środki unijne i pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli stracimy te pieniądze, to będzie katastrofa. To będzie pierwszy rząd od 2004 roku, od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, który tych pieniędzy Polkom i Polakom "nie dowiezie" - mówił w sobotę w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM Robert Biedroń, lider Lewicy i europoseł.

To i zemsta, i pragmatyzm. Zemsta, żeby utrzeć mu nosa, pragmatyzm, ponieważ oni dobrze wiedzą, że bez tych pieniędzy z Unii Europejskiej sobie nie poradzą. Opozycja wystawiła im Ziobrę na coś, co może im się dziś przydać do tego, żeby pójść do przodu ws. środków unijnych - zaznaczył lider Lewicy. Jeżeli Ziobro zostanie odwołany, będzie można szybciej w tej sprawie procedować - dodał.

Czy dni Ziobry w rządzie, na wypadek odwołania w Sejmie, są również policzone?

Nie wiem. Takich plotek nie znam. Słyszałem, że kilku parlamentarzystów PiS-u nie chce przyjść na głosowanie ws. odwołania Ziobry, żeby pomóc opozycji. Wiem, że część kolegów już sprawdza zamki w toaletach sejmowych - mówił Robert Biedroń.