"Zgodnie z zapowiedziami marszałka Sejmu, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie będą wpuszczeni na teren Sejmu. Szymon Hołownia powiedział podczas Prezydium Sejmu, że bierze za to odpowiedzialność" - powiedział w środę w TVP Info wicemarszałek izby Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik we wtorek ok. godz. 21:00 opuścili zakłady karne po tym, jak prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.



Bosak, pytany o to, co będzie, jeśli obaj politycy pojawią się na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Sejmu, odparł: Wszystko wskazuje na to, że konfrontacja rozegra się nie na sali sejmowej, ale raczej na granicach kompleksu sejmowego, bo zgodnie z zapowiedziami marszałka Sejmu, nie uznając panów za posłów, nie będzie chciał ich w ogóle wpuszczać na teren Sejmu.



Wicemarszałek podkreślił, że za dostęp do kompleksu sejmowego odpowiada Straż Marszałkowska, która bezpośrednio podlega marszałkowi Sejmu.



W odpowiedzi na moje uwagi marszałek Sejmu dziś podczas prezydium Sejmu powiedział: To jest moja odpowiedzialność, ja ostatecznie biorę za to odpowiedzialność, możesz się Krzysztof ze mną nie zgadzać. Ja postanowiłem i zrobię tak. I to jest jasne postawienie sprawy. Marszałek Hołownia bierze za tę decyzję 100 proc. odpowiedzialności. Prowadzone są też bardzo intensywne konsultacje prawne z bardzo wieloma prawnikami. Klub PiS ma swoich prawników, nie zgadza się z tym, co postanowił marszałek Hołownia - powiedział Bosak.

Konfederacja proponuje "reset konstytucyjny"

Jak ocenił Bosak, ten spór szybko się nie zakończy, tym bardziej, że nie ma już w Polsce instytucji prawnej, która mogłaby to jednoznacznie rozsądzić. Ani Trybunał Konstytucyjny, ani Sąd Najwyższy. To są ciała wewnętrznie skłócone. Nie są respektowane a to przez jedną stronę, a to przed drugą - stwierdził

Przypomniał, że Konfederacja proponuje "reset konstytucyjny" poprzez wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Jak wyjaśnił, chodzi o "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów.

Hołownia: Kamiński i Wąsik nie są posłami na Sejm RP

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił podczas konferencji prasowej, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP, a Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad Sejmu. Zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają jako byli posłowie prawo - zachęcam, by z niego skorzystali - do wyrobienia sobie legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania Biura Przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu, na teren parlamentu - wskazał Hołownia.



Dodał, że "aby ostudzić emocje" zamierza zarekomendować prezydium Sejmu, by na najbliższe posiedzenie - w czwartek i piątek - nie wydawać Kamińskiemu i Wąsikowi przepustek jednodniowych do Sejmu.