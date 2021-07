Rafał Trzaskowski ma duże kompetencje, to naturalny kandydat całej opozycji na prezydenta, nadaje się także na premiera – ocenił we wtorek wiceprzewodniczący PO Borys Budka.

Borys Budk / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski, jeżeli tylko taka będzie jego wola, będzie wygrywał wybory. W jakiej formule? Do wyborów mamy dwa i pół roku - powiedział Budka we w Polsat News.

Dla mnie jest naturalnym kandydatem całej opozycji na prezydenta Polski. To jest człowiek, który ma na to ‘wszelkie papiery’. Ma papiery również żeby być premierem. To jest człowiek o bardzo dużych kompetencjach - dodał.



Argumentował, że Trzaskowski, który jako prezydent największego miasta w Polsce "zarządza olbrzymim zasobem ludzkim i olbrzymim budżetem", jest także "najbardziej popularnym politykiem opozycji, z największym zaufaniem".



Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski to najmocniejsza nasza karta, gdy przyjdzie czas wyborczy. W jakiej formule? Donald Tusk wczoraj powiedział: nikt nie będzie Rafałowi Trzaskowskiemu narzucał roli, którą ma odegrać - powiedział Budka.

Tusk przejmuje stery w PO

Podczas posiedzenia Rady Krajowej dotychczasowy szef PO Borys Budka złożył rezygnację z funkcji , a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz - z funkcji wiceprzewodniczących partii.

Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk - zgodnie ze statutem, jako najstarszy w Zarządzie partii.