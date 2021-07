Donald Tusk przecina spekulacje i zapewnia, że na razie żadnych zmian w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej nie będzie. Jeszcze o tym nie rozmawiamy - mówił nowy szef Platformy, który dziś spotyka się z liderami Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący PO Donald Tusk w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Zmian w klubie parlamentarnym KO nie będzie. Jeszcze wczoraj politycy Koalicji Obywatelskiej rozważali scenariusz zmiany na stanowisku szefa sejmowego klubu. Od września ubiegłego roku tę funkcję pełni Cezary Tomczyk. Z nieoficjalnych rozmów dziennikarza RMF FM Rocha Kowalskiego wynika, że pojawiły się głosy, iż miałby go zastąpić - w ramach rekompensaty za utraconą władzę w partii - Borys Budka.

Wszystko wskazuje jednak na to, że przynajmniej na razie Tomczyk pozostanie szefem sejmowego klubu.

Nowy szef partii Donald Tusk mówi, że chce dopiero przyjrzeć się organizacji i pracy posłów, i senatorów.

Nie ma nagłych potrzeb, jak chodzi o jakiekolwiek roszady personalne. Wolałbym, żeby wszyscy ludzie poczuli się w tym przedsięwzięciu jak u siebie - argumentuje.

Dziś Donald Tusk rozmawia z sojusznikami z Koalicji Obywatelskiej w parlamencie, między innymi z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jutro wieczorem podczas wyjazdowego posiedzenie spotka się ze wszystkimi parlamentarzystami, pierwszy raz po powrocie do krajowej polityki.

Donald Tuska wraca do polskiej polityki



Donald Tusk przejął stery w Platformie Obywatelskiej w sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej PO. Wróciłem na 100 procent - zapewniał. Dodał, że "dzisiaj zło rządzi w Polsce, wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem".

Mówiąc o politykach PiS ocenił, że jest to "groteskowa grupa ludzi", a mówiąc o rządach Zjednoczonej Prawicy nazwał je "parodią dyktatury".

To nie jest obezwładniająca siła. Obezwładnia nas brak wiary i nasza słabość. Wystarczy mocniej im się przyjrzeć i spokojnie, z przekonaniem powiedzieć im: macie z kim przegrać. Idziemy po zwycięstwo, bo się was nie boimy. Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni, bo się nie przyzwyczailiśmy do zła, które tutaj uczyniliście - dodał stary-nowy szef PO.

Siemoniak w RMF FM: Impet wejścia Donalda Tuska podniesie notowania PO

O powrocie Donalda Tuska mówiło się już od dwóch lat - przyznał w poniedziałek wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Czy Tusk zjedna opozycję? Żeby wygrać z PiS-em, suma opozycyjnych głosów przyszłej koalicji musi być większa niż głosów PiS-u. Donald Tusk mówi dobrze o Szymonie Hołowni, mówi dobrze o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, nazywa przyjaciółmi i to nie jest tylko taka kurtuazja - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM.

Jego zdaniem Donald Tusk przede wszystkim jednak patrzy na Platformę i jej notowania. Spodziewamy się wszyscy, że zwłaszcza ten impet jego wejścia sprawi, że te notowania Platformy wzrosną - ocenił.