Poprzedni kongres PiS, "Programowy Ul", odbył się w połowie maja. Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach.

Joachim Brudziński został nowym szefem kampanii wyborczej PiS. Decyzję w tej sprawie miał podjąć sam Jarosław Kaczyński. To reakcja na fakt, że dotychczasowe działania sztabu partii rządzącej nie wzbudziły entuzjazmu Polaków. Brudziński ma kampanię zdynamizować i spowodować równocześnie, że PiS nie popełni już takich błędów, jak ten polegający na zbyt szybkim ujawnieniu planu podniesienia świadczenia 500 plus do 800 plus. Fakt, że Jarosław Kaczyński powiedział o tym już w maju, spowodował, że wyborcy do jesieni nie będą już pamiętać o tej kluczowej w kontekście wyborów kwestii.

Brudziński zastąpił na stanowisku Tomasza Porębę, który poinformował o swojej rezygnacji w piątek.