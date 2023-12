Jak podkreślił, umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu, który będzie serwisował ten nowoczesny sprzęt. "Koszty eksploatacji stanowią znaczną część kosztów cyklu życia uzbrojenia. Polska uzyska też zdolność do produkcji ładunków modularnych. Osiągamy samodzielność produkcji amunicji do armatohaubic. Dziś Agencja Uzbrojenia zaprosiła HSW na rozmowy ws. zwiększenia dostaw KRABów" - przekazał również szef MON.

Jak podano na stronach Wojska Polskiego, "przedmiotem umowy wykonawczej, o wartości 2,6 mld USD netto, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a Hanwha Defense, jest pozyskanie kolejnych 6 haubic samobieżnych rodziny K9, w wersji K9A1, w 2025 roku, oraz 146 haubic samobieżnych w wersji K9PL, w latach 2026-2027".

W komunikacie przekazano, że umowa obejmuje również pakiet szkoleniowy i logistyczny oraz dostawę znacznego zapasu amunicji kal. 155 mm, obejmującego kilkadziesiąt tysięcy sztuk. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zapasowych, zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, a także sprzęt na potrzeby obsługi haubic - podano.

Ponadto - jak czytamy - w ramach transferu technologii zostanie przekazana dokumentacja techniczna, ustanowiony potencjał przemysłowy dla wojska oraz przemysłu, obejmujący także realizację prac obsługowych, remontowych, modernizacyjnych oraz produkcję w podmiotach polskiego przemysłu obronnego wybranych elementów konstrukcyjnych haubicy. "Powyższe działania pozwolą na szybkie osiągnięcie, w perspektywie kilku lat, wymaganych przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjnych poprzez zasilenie nowoczesnym sprzętem wojskowym" - podano na stronach WP.