Sztab Donalda Trumpa w krótkim mailu do korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego potwierdził, że prezydent RP Andrzej Duda i były prezydent USA wezmą udział w tym samym wydarzeniu. Pytanie dotyczyło niedzielnej uroczystości w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii.

Andrzej Duda i Donald Trump / Leszek Szymański / PAP

"Możemy potwierdzić, że prezydent Trump i Duda będą obecni na tym samym wydarzeniu. W tej chwili nie podajemy dalszych szczegółów" - napisał sztab Donalda Trumpa w mailu do korespondenta RMF FM.

We wtorek Paweł Żuchowski informował, że w najbliższą niedzielę może dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z byłym prezydentem Donaldem Trumpem w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii.

Do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem może dojść na nieco ponad miesiąc przez wyborami, w kluczowym dla rozstrzygnięcia amerykańskich wyborów stanie - w miejscu, gdzie będzie licznie zgromadzona Polonia.

Politycy zostali zaproszeni na uroczystość w sanktuarium. Nasze źródła podają, że oficjalnie spotkanie nie jest zaplanowane, jednak trudno sobie wyobrazić, by do ewentualnej rozmowy by nie doszło, jeżeli politycy pojawią się w tym samym miejscu.

Prezydent Andrzej Duda przylatuje do USA w sobotę. W następnym tygodniu będzie uczestniczył w Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

O wizycie zarówno Donalda Trumpa, jak i Andrzeja Dudy piszą lokalne media.

Do ostatniego spotkania obu polityków doszło 18 kwietnia br. Tego dnia Trump i Duda rozmawiali w Trump Tower na Manhattanie w Nowym Jorku.

Szef państwa polskiego mówił wówczas, że było to "przyjacielskie spotkanie", które przebiegło w "bardzo miłej atmosferze".